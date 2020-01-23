ترامب يشارك في مسيرة مناهضة للإجهاض

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يناير 2020, 01:21 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام البيت الأبيض في واشنطن، 22 يناير 2020 (أ ف ب)

يشارك دونالد ترامب في مسيرة «مارتش فور لايف» الجمعة في واشنطن، وبذلك يصبح أول رئيس أميركي ينضم إلى الحشود في هذا الحدث السنوي الذي ينظمه مناهضون للإجهاض.

وغرّد ترامب الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر على حسابه في «تويتر»: «أراكم الجمعة.. أيها الجموع الغفيرة!»، وفق «فرانس برس».

والعام الماضي، شارك نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في مسيرة «مارتش فور لايف» التي تنظم للسنة السابعة والأربعين احتجاجا على الإجهاض القانوني.

وحينها، خاطب ترامب الجموع التي بلغ عددها 100 ألف شخص عبر الفيديو.

وأكد البيت الابيض الأربعاء، أن ترامب سيكون أول رئيس أميركي يشارك في هذه المسيرة.

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