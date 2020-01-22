البيرو تجهّز موقع سياحي بكاميرات مراقبة لهذا السبب

قلعة ماتشو بيتشو في جبال الأنديس البيروفية، 30 ديسمبر 2014 (أ ف ب)

ستركّب البيرو كاميرات مراقبة في موقع ماتشو بيتشو الشهير بعدما ألحق سياح أجانب أضرارا بمعبد الشمس في القلعة في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وقال مدير الموقع خوسيه باستانتيه لوكالة «فرانس برس»، «سنعزّز الأمن في ماتشو بيتشو من خلال تركيب كاميرات مراقبة متطورة». وأوضح أنه سيتم وضع 18 كاميرا في ثلاث نقاط استراتيجية للقلعة بالإضافة إلى نقاط الوصول من الجبال المحيطة.

وأضاف «سيتيح لنا ذلك مراقبة الزوار بشكل أفضل وتجنب أي خرق للقواعد» لافتا إلى أنه سيتم استخدام خمس طائرات من دون طيار أيضا لهذا الغرض.

فالأسبوع الماضي، رحّل خمسة سياح اتّهموا بإلحاق أضرار بالموقع الشهير إلى بوليفيا ومنعوا من القدوم إلى البلاد لمدة 15 عاما، كما غرّم سائح سادس بمبلغ مالي بعد اعترافه بإلحاق ضرر بمعبد الشمس.

وتشتبه السلطات أيضا في أن السياح الستة وسخوا المكان إذ عثر على براز فيه.

وتقع قلعة ماتشو بيتشو العائدة إلى حضارة الإنكا على قمة جبل يبلغ ارتفاعه 2400 متر على بعد 80 كيلومترا شمال غرب مدينة كوسكو. وهي مدرجة منذ العام 1983 على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها اليونسكو.

ويمنع الدخول إلى بعض أجزاء معبد الشمس بسبب وضع الموقع.