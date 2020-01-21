قرية مصرية تعيش على إعادة تدوير إطارات السيارات

أطفال يقفون قرب كومة من الإطارات في ورشة إعادة تدوير في ميت الحارون في 14 يناير 2020 (أ ف ب)

في قرية ميت الحارون في دلتا النيل (شمال مصر) يعتمد الأهالي على إعادة تدوير نفايات الإطارات القديمة، من أجل توفير قوتهم اليومي.

يبدأ العمّال منذ الصباح في تقطيع الإطارات الضخمة القديمة المنتشرة على جوانب طرق البلدة، لاستخراج المواد التي يستخدمونها في صنع المقاطف (السلال) وتجهيز ممرات الجري والمشي في البقع الخضراء وكذلك إنتاج وقود بديل، حسب «فرانس برس».

وأصبحت القرية الصغيرة التي تقع في محافظة الغربية (70 كلم شمال القاهرة) على مرّ السنين، أشهر مركز إعادة تدوير إطارات المطاط القديمة في مصر.

ويقول عبدالوهاب محمد (35 عامًا) بينما يجلس أمام ورشته: «القرية بأكملها تعمل في إعادة تدوير الإطارات التالفة... ورثناها عن آبائنا وأجدادنا».

ويضيف أن التجار يجمعون الإطارات المستعملة من جميع أنحاء مصر، في شاحنات ضخمة، ويأتون بها إلى القرية بانتظام لبيعها. ولا توجد في مصر إحصاءات رسمية بكميات الإطارات التالفة في البلاد.

ويوضّح محمد أن «الأسعار تعتمد إلى حد كبير على حجم الإطارات، وفي بعض الحالات يصل السعر إلى 70 جنيها مصريا (4 دولارات) أو أكثر».

ويقول: «نقوم بعد ذلك بقطع الإطارات واستخراج الأسلاك المعدنية منها وتجميعها، لبيعها لمصانع الصلب والحديد بغية إعادة تدويرها».

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ويشرح أنه يتم تقطيع جزء من المطاط إلى قطع صغيرة، كي تستخدمها مصانع الإسمنت كمصدر بديل للطاقة، أما بقية المطاط فيتم تحويله إلى رقائق لتغطية مضامير الجري والمشي.

ويقول محمد إن عمله أصبح غير مستقر على مرّ السنين، خصوصا بعد انتفاضة 2011 والاضطرابات التي تلتها، والتي وجهت للاقتصاد المصري ضربة قوية. ويتابع: «هناك أيام يكون فيها الكثير من العمل وأخرى تكون بلا عمل».

في ورشة أخرى، يصنع مصطفى عزب (43 عاما) المقاطف، وهي سلال مطاطية من إطارات الشاحنات والجرارات والرافعات التالفة.

ويقول: «نقطع الإطار إلى نصفين ثم نقوم بفصل الطبقة الداخلية قبل تشكيلها وتحويلها إلى مقاطف وتثبيتها بالمسامير حول الحواف». ويوضح أن هذه المقاطف غالبا ما يستخدمها المزارعون والبستانيون والعمّال لنقل الأشياء الثقيلة.

ولا تضم ورشة عزب سوى حفنة من العمال، وتعالج ما يصل إلى 10 إطارات يوميًا وتنتج ما بين 80 و120 سلّة. ويقول هيثم، شقيق عزب: «مهنتنا مرهقة تتطلب قوة جسدية لحمل الإطارات الثقيلة»، مضيفا: «لو كان لدينا خيار لعمل آخر، لتركنا هذه المهنة، إنها مصدر دخلنا الوحيد».