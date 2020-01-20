مشكلة وحيدة تواجهها صاحبة أطول شعر في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 10:16 مساء
الهندية نيلانشي باتيل إلى جانب والدتها، موداسا غرب الهند، 19 يناير 2020 (أ ف ب)

حافظت الهندية نيلانشي باتيل البالغة 17 عاما على لقبها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كصاحبة أطول شعر في العالم إذ يبلغ طوله 190 سنتيمترا.

وبحسب «فرانس برس»، نالت المراهقة التي تقيم في مدينة موداسا الصغيرة بولاية غوجارات غرب الهند، الشهادة الجديدة لسنة 2019 من موسوعة غينيس، بعدما حسّنت رقمها القياسي السابق البالغ 170,5 سنتميترا والذي حققته في ديسمبر 2018.

والد فخور
ويبدي والدها فخرا بإنجاز ابنته، معتبرا أن هذا الرقم القياسي يمنحها شهرة عالمية بعدما كانت معروفة في الأوساط المحلية. نيلانشي باتيل التي يلقبها زملاء الدراسة بـ«رابونزل» نسبة إلى أميرة معروفة بشعرها الطويل في إحدى قصص الأخوين غريم، لم تدخل أي صالون للشعر منذ أحد عشر عاما.

وهي تروي «في سن السادسة كانت لي تجربة سيئة في أحد صالونات الشعر في المنطقة». وتضيف «مذاك أحاذر كثيرا موضوع قص الشعر. والداي وافقا على خياري وبات شعري الآن فأل الخير لي». ويتعين على هذه الفتاة الهندية انتعال أحذية بكعب عال على الدوام لتفادي جر شعرها ورائها على الأرض.

مشكلة وحيدة
وهي تتعامل مع شعرها بعناية كبيرة كباقي الفتيات في سنها لكنها تحتاج لمساعدة من والدتها. وتقول نيلانشي الطامحة إلى أن تصبح مهندسة «أقوم بما تفعله أي مراهقة. أغسل شعري مرة في الأسبوع وأضع عليه الزيت مرة أو اثنتين أسبوعيا». وهي تجفف شعرها من خلال تعريضه لأشعة الشمس أو بالمجفف الكهربائي. وتوضح المراهقة الهندية «المشكلة الوحيدة التي أواجهها (بسبب الشعر) هي خلال السباحة».

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