قطعة نقدية بريطانية تكريم لفرقة «كوين»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يناير 2020, 03:24 مساء
فريدي ميركوري مغني "كوين" في باريس (أ ف ب)

أصبحت «كوين»، الاثنين، أول فرقة روك تحظى بتكريم من خلال قطعة نقدية بريطانية مخصصة لهواة الجمع ويعلوها تاج ملكي كما تظهر عليها آلات موسيقية بينها البيانو الشهير لقائدها فريدي ميركوري.

وقال المعهد الملكي للعملة البريطانية «رويال مينت» عبر موقعه الإلكتروني إن كوين «هي إحدى أهم فرق الروك على الإطلاق»، تشكل فاتحة لسلسلة من القطع النقدية المخصصة لكبار الأسماء في مجال الموسيقى، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويظهر الرسم المطبوع على القطعة النقدية آلات موسيقية شبيهة بتلك التي كان يعزف عليها الأعضاء المؤسسون في الفرقة، الغيتار الأحمر لبراين ماي وغيتار الباص لجون ديكون وآلة الدرامز لروجر تايلور وبيانو فريدي ميركوري، وتتوسط القطعة عبارة «كوين» مسطّرة بميكروفون.

وتباع القطعة الواحدة من الإصدار المحدود المخصص لهواة الجمع من 13 جنيها إسترلينيا (17 دولارا) لقطعة من فئة 5 جنيهات (6.5 دولار)، وصولا إلى 2020 جنيها إسترلينيا (2620 دولارا) للقطعة المذهبة من فئة مئة جنيه (130 دولارا).

وقال براين ماي في بيان وزعته شركة «يونيفرسال» للإنتاج الموسيقي «إنها لحظة نتساءل فيها من كان ليتصور حصول أمر كهذا؟»، وأضاف «هذا التقدير أمر مؤثر للغاية وشرف حقيقي لنا».

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