إرغام امرأة على الخضوع لاختبار الحمل قبل ركوبها طائرة

طائرة تابعة لشركة «هونغ كونغ إكسبرس» بعد إقلاعها من مطار هونغ كونغ، 13 مارس 2019 (أ ف ب)

أرغمت شركة طيران في هونغ كونغ شابة على الخضوع لاختبار الحمل قبل السماح لها بركوب طائرة كانت متجهة إلى جزيرة في المحيط الهادئ تشكل مقصدًا للنساء الراغبات في منح مواليدهن الجنسية الأميركية.

وجرت مواكبة ميدوري نيشيدا (25 عامًا) إلى المراحيض العامة في مطار هونغ كونغ، حيث أُخضعت لاختبار حمل أظهر أنها ليست حاملًا، قبل السماح لها بأن تستقل الطائرة التابعة لشركة «هونغ كونغ إكسبرس» المتجهة إلى سايبان الخاضعة للسيادة الأميركية، وفق «فرانس برس».

وكشفت جريدة «وول ستريت جورنال» هذه الحادثة التي وقعت في نوفمبر.

وذكرت ميدوري نيشيدا في الاستجواب عند تسجيل الركاب أنها ليست حاملًا، إلا أن طاقم الشركة شكك في صحة هذه الإجابة. وقالت نيشيدا للجريدة الأميركية: «هذا مذل ومحبط للغاية».

هذه الشابة كبرت في سايبان، كبرى جزر ماريانا الشمالية في المحيط الهادئ. وتعيش عائلتها منذ أكثر من عشرين عامًا على هذه الأرض التي انتقلت للسيادة الأميركية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وذكرت شركة الطيران أنها قدمت اعتذارها للشابة وتوقفت عن هذه الممارسة.

وأضافت الشركة في بيان: «علقنا فورًا تطبيق هذه الممارسة التي تخضع لإعادة درس. نود الاعتذار عن الأسى الذي تسببنا به».

وأوضحت «هونغ كونغ إكسبرس» أنها اتخذت «تدابير على رحلاتها المتجهة إلى سايبان منذ فبراير 2019 للتأكد من عدم انتهاك القوانين الأميركية المتعلقة بالهجرة»، في ظل المخاوف التي أبدتها سلطات الجزيرة.

وأضافت: «نقر بالمخاوف الكبيرة التي أثارتها هذه الممارسة».

وتشكل سابيان وجهة محببة لدى النساء اللواتي يرغبن بإنجاب أطفالهن على الأراضي الأميركية لمنح مواليدهن جنسية الولايات المتحدة.

وفي 2018، وُلد ما يقرب من 600 طفل لوالدين من السياح في جزيرة ماريانا الشمالية، وهو عدد يفوق عدد مواليد سكان الجزيرة أنفسهم.