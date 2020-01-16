أكبر قالب حلوى في العالم.. هندي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 10:46 صباحا
حلواني هندي يشارك في إعداد أكبر قالب حلوى في العالم، 15 يناير 2020 (أ ف ب)

أعد مئات من الحلوانيين والطهاة، الأربعاء، في ولاية كيرالا الهندية (جنوب) أطول قالب حلوى في العالم يمتد على 6.5 كيلومتر، محطمين بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجله صينيون.

وامتد قالب الحلوى بالفانيلا على آلاف الطاولات في موقع مهرجان وطرقات محاذية في مدينة تريسور. وبلغ وزنه 27 ألف كيلوغرام، وفق «فرانس برس».

وأمضى نحو 1500 حلواني وطاه اعتمروا القبعات والوزرات التقليدية البيضاء، أربع ساعات في إعداد هذه التحلية مع حشوة شوكولا مستخدمين 12 ألف كيلوغرام من الدقيق والسكر.

واحتشد جمهور كبير لمتابعة الحدث الذي نظمته جمعية خبازي كيرالا. وقال الأمين العام للجمعية نوشاد إن موسوعة غينيس للأرقام القياسية أشارت إلى أن طول قالب الحلوى يبلغ 6500 متر على أن تؤكد رسميا طوله قريبا جدا.

ويتجاوز بذلك الرقم القياسي الذي سجله حلوانيون صينيون العام 2018 مع قالب حلوى بالفاكهة بلغ طوله 3.2 كيلومتر. واعتمدت موسوعة «غينيس» هذا الرقم القياسي.

وقال نوشاد إن إنجاز الحلوانيين الهنود «أظهر موهبتهم للعالم. وتحققنا من مستويات النظافة والطعم اللذيذ».

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