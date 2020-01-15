«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 11:58 صباحا
خلال العام 2019 زاد العدد الصافي لمشتركي النسخة الرقمية من صحيفة «نيويورك تايمز» بمليون شخص (أ ف ب)

تجاوزت «نيويورك تايمز» عتبة الخمسة ملايين مشترك بفضل ارتفاع سريع في عدد المشتركين في النسخة الرقمية، بحسب ما أعلنت الصحيفة.

فخلال العام 2019، زاد عدد المشتركين الصافي في نسخة الإنترنت بأكثر من مليون وهو عدد قياسي بالنسبة لصحيفة «نيويورك تايمز» التي أطلقت نسختها الرقمية المدفوعة العام 2011، وفق «فرانس برس».

وباتت الصحيفة تضم 3.4 مليون مشترك بالمضامين الرقمية و900 ألف مشترك بالنسخة المطبوعة.

وتهدف المجموعة إلى الوصول إلى عشرة آلاف مشترك في العام 2025 من بينهم مليونان في الخارج.

وأعلنت الصحيفة أيضا أنها حققت قبل سنة من الخطة المرسومة هدفها المتمثل بتحقيق إيرادات بقيمة 800 مليون دولار من المضامين الرقمية أي ضعفي قيمتها في غضون أربع سنوات (2015).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
الملكة إليزابيث تمنح الأمير هاري «مرحلة انتقالية»
منوعات
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا
ليبيا
العراق يخشى من الانهيار حال قرر ترامب تجميد 35 مليار دولار عائدات نفطية
عربى
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
الثني: 370 مليون دينار لتنفيذ الطريق بين اجدابيا والواحات
ليبيا
بالفيديو: تفاصيل وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عربى
«رويترز»: تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف تأثير الشاي على عمر الإنسان