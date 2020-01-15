«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك

خلال العام 2019 زاد العدد الصافي لمشتركي النسخة الرقمية من صحيفة «نيويورك تايمز» بمليون شخص (أ ف ب)

تجاوزت «نيويورك تايمز» عتبة الخمسة ملايين مشترك بفضل ارتفاع سريع في عدد المشتركين في النسخة الرقمية، بحسب ما أعلنت الصحيفة.

فخلال العام 2019، زاد عدد المشتركين الصافي في نسخة الإنترنت بأكثر من مليون وهو عدد قياسي بالنسبة لصحيفة «نيويورك تايمز» التي أطلقت نسختها الرقمية المدفوعة العام 2011، وفق «فرانس برس».

وباتت الصحيفة تضم 3.4 مليون مشترك بالمضامين الرقمية و900 ألف مشترك بالنسخة المطبوعة.

وتهدف المجموعة إلى الوصول إلى عشرة آلاف مشترك في العام 2025 من بينهم مليونان في الخارج.

وأعلنت الصحيفة أيضا أنها حققت قبل سنة من الخطة المرسومة هدفها المتمثل بتحقيق إيرادات بقيمة 800 مليون دولار من المضامين الرقمية أي ضعفي قيمتها في غضون أربع سنوات (2015).