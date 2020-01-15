طرد خمسة سياح من البيرو لإضرارهم بمعبد الشمس

قلعة ماتشو بيتشو في جبال الأنديس البيروفية، 30 ديسمبر 2014 (أ ف ب)

تقرر طرد خمسة من السياح الأجانب الستة الذين أوقفوا، الأحد، في البيرو بتهمة إلحاق أضرار بمعبد الشمس في قلعة ماتشو بيتشو، بينما سيلاحق السادس بتهمة «انتزاع ممتلكات ثقافية» في الموقع الأثري الشهير، حسب ما أعلنت الشرطة.

وأوقف السياح وهم أربعة رجال وامرأتان من البرازيل والأرجنتين وفرنسا وتشيلي، الأحد، في معبد الشمس من قبل حراس وعناصر في الشرطة. وتراوح أعمارهم بين 20 و32 عاما، وفق «فرانس برس».

ومثل أحدهم وهو أرجنتيني في الثامنة والعشرين، الثلاثاء، أمام المحكمة في جلسة تمهيدية في ماتشو بيتشو في جنوب البلاد. ويشتبه في أنه أراد انتزاع حجر من معبد الشمس فوقع على الأرض وألحق أضرارا بأرضية المعبد، حسب ما أفادت الشرطة، مشيرة إلى أن الشاب أقر بذلك.

أما البقية «فهم لا يزالون موقوفين وسيعمد إلى طردهم من البلاد»، حسب ما أوضح المصدر نفسه.

وينص القانون البيروفي على عقوبات لا تقل عن أربع سنوات سجنا لأي شخص يلحق الضرر بالتراث الثقافي الوطني.

وأشارت السلطات إلى أن السياح الستة دخلوا الموقع السبت، واختبؤوا لتمضية الليل فيه وهو أمر ممنوع بتاتا. ويشتبه في أنهم وسخوا المكان إذ عثر على براز فيه.

وتقع قلعة ماتشو بيتشو العائدة لحضارة الإنكا على قمة جبل يبلغ ارتفاعه 2400 متر على بعد 80 كيلومترا شمال غرب مدينة كوسكو. وهي مدرجة منذ العام 1983 على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها اليونسكو.

ويمنع الدخول إلى بعض أجزاء معبد الشمس بسبب وضع الموقع.