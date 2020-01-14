كيف عاش هذا الرجل 3 أسابيع وسط التماسيح؟

أسترالي صمد 3 أسابيع في غابة مدارية تعج بالتماسيح (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الثلاثاء، العثور على أسترالي، فقد قبل ثلاثة أسابيع في غابة مدارية تعج بالتماسيح، حيا وبصحة جيدة.

وكان ميلان ليميتش فقد في 22 ديسمبر عندما علقت سيارته في غابة داينتري، في مقاطعة كوينزلاند في شمال شرق البلاد، وفق «فرانس برس».

وفي مرحلة أولى كانت تخشى الشرطة أن تكون التماسيح المنتشرة بكثافة في هذه المنطقة التهمت ليميتش (29 عاما)، لكن بعد أيام عدة من البحث لم تعثر على أي تمساح سمين قد يكون ابتلع الشاب. وعثرت الشرطة على ليميتش الاثنين، على بعد كيلومترات عدة عن سيارته.

وقالت الشرطة في بيان «وضعه الجسدي جيد نظرا إلى أنه أمضى ثلاثة أسابيع في غابة مدارية». وتمكن ليميتش من الصمود بتناوله الفاكهة والتوت البري، على ما أوضحت الشرطة.