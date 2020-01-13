دورة لرفع كفاءة موظفي مكتب السياحة بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 13 يناير 2020, 03:20 مساء
كلية التقنية الإلكترونية تشهد دورة تدريبية لرفع كفاءة الموظفين بمكتب السياحة بني وليد (بوابة الوسط)

انطلقت بكلية التقنية الإلكترونية بني وليد، الاثنين، دورة تدريبية لرفع كفاءة الموظفين بمكتب السياحة، تحت إشراف وتنظيم المكتب، وبالتعاون مع أكاديمية سيجما للتعليم والتدريب وإدارة الموارد البشرية.

وأوضح مدير مكتب السياحة بني وليد، عبدالله الناكوع، لـ«بوابة الوسط» أن الدورة التي تختتم الخميس تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الموظفين، وأنها تناولت مهارات الاتصال الفعال وإدارة الأولويات.

وذكر الناكوع أن مكتب السياحة سيشرع في إطلاق العديد من الدورات التدريبية وورش العمل، من أجل تنمية الشخصية الاستراتيجية وبناء الموظف الإداري، بغرض تقديم أفضل الخدمات.

كلية التقنية الإلكترونية تشهد دورة تدريبية لرفع كفاءة الموظفين بمكتب السياحة بني وليد (بوابة الوسط)
كلية التقنية الإلكترونية تشهد دورة تدريبية لرفع كفاءة الموظفين بمكتب السياحة بني وليد (بوابة الوسط)
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