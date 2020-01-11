البابا فرنسيس لراهبة: «لا تقضمي وجهي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 04:17 مساء
البابا فرنسيس يقبّل مؤمنة بعدما صرخت «يعيش البابا» خلال المقابلة العامّة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان في 8 يناير 2020 (أ ف ب)

في واقعة طريفة، مازح البابا فرنسيس إحدى السيّدات في ساحة الفاتيكان طالبا منها ألا تقضم وجهه أثناء تقبيله.

وهو بذلك يعيد إلى الأذهان الحادثة الشهيرة، التي أثارت جدلا حين صفع سيّدة بغضب على يدها بعدما حاولت جذبه إليها بقوّة، ما كاد يتسبّب بوقوعه، حسب «فرانس برس».

وقال البابا للسيّدة المتحمّسة التي كانت تصرخ «يعيش البابا!»: «سأعطيك القبلة، ولكن عليك أن تبقي هادئة، لا تقضمي وجهي!». ومن ثمّ انحنى نحوها ووضع قبلة على خدها وسط هتاف الجماهير، وذلك خلال المقابلة العامّة الأسبوعية التي يجريها الحبر الأعظم مع الجماهير في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان منذ الحادثة المذكورة مع البابا في 31 ديسمبر.

وتقدم البابا فرنسيس في يوم رأس السنة باعتذار عن إظهاره الغضب مع المرأة التي أمسكت ذراعه بقوة، مبديا الندم على «نفاد صبره» في تلك اللحظة.

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