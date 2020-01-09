رجل يدفع ببراءته من تهمة قتل 19 معوقا في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 01:38 مساء
صورة تظهر المشتبه به ساتوشي يوماتسو إلى جانب شرطي في كاناغاوا اليابانية، 27 يوليو 2016 (أ ف ب)

دفع رجل متهم بقتل 19 معوّقا في دار يابانية للرعاية في واحدة من أسوأ جرائم القتل الجماعي في البلاد، ببراءته الأربعاء مع بدء محاكمته.

ولم ينف ساتوشي يوماتسو، وهو موظف سابق في مركز للرعاية خارج طوكيو، ضلوعه في حادث الطعن الذي حصل في العام 2016 خلال أول ظهور له أمام المحكمة بتهم تشمل القتل.

وبعد قراءة المدعين تفاصيل التهم، سأل القاضي المتهم: «هل هناك أي شيء في التهم يختلف عن الحقائق؟»، وأجابه يوماتسو: «كلا»، وفق «فرانس برس».

لكن رغم الاعتراف بالهجوم المروع، دفع محامو يوماتسو ببراءته، قائلين إن موكلهم كان يعاني من «اضطراب عقلي» مرتبط باستخدامه الماريغوانا.

وقال محاميه: «كان يستخدم الماريغوانا بكثرة وعانى من مرض عقلي. أصبح شخصا مختلفا ونتيجة ذلك وقع هذا الحادث».

وتعطلت الجلسة بعد فترة وجيزة من انطلاقها بعدما ضبط عناصر أمنيون في المحكمة يوماتسو فيما كان يحاول وضع شيء في فمه.

ودفع هذا الحادث القاضي إلى تعليق الجلسة، ولم يكن يوماتسو في المحكمة عندما استؤنفت بعد الظهر.

وكان يوماتسو قال إنه يريد القضاء على جميع المعوقين في الهجوم المروع الذي نفذه في مركز تسوكوي يامايوري-أون في بلدة ساغاميهارا خارج طوكيو، وأدى إلى إصابة 26 شخصا آخرين بجروح.

وجاء في رسالة كتبها يوضح فيها خططه للهجوم: «الأشخاص المعوّقون يتسببون بالتعاسة فقط».

ويواجه المتهم عقوبة الإعدام إذا أدين ببعض التهم الست الموجهة إليه، بما في ذلك القتل وسيصدر الحكم في 16 مارس.

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