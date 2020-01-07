منحوتات ساحرة في افتتاح مهرجان الجليد بالصين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 02:25 مساء
«دراجات مخصصة للثلج» مركونة في المهرجان السنوي للجليد في مدينة هاربين الصينية، 6 يناير 2020 (أ ف ب)

انطلق مهرجان الجليد والثلج السنوي في مدينة هاربين شمال شرق الصين، متيحًا لزواره التمتع برؤية عشرات المنحوتات الجليدية اللافتة بما يشمل قصورًا بلورية ضخمة، إضافة إلى أنشطة متعددة على الجليد.

الانطلاقة الرسمية للحدث كانت مساء الأحد، مع عرض للألعاب النارية وسط المنجزات الجليدية والمعالم الملونة المصنوعة بالحجم الطبيعي باستخدام مكعبات الجليد، وفق «فرانس برس».

وقبيل الانطلاق، كانت 43 عروسًا بأثواب من الدانتيل ومع باقات من الورود في اليد ينتظرن بالقرب من عرائسهن للمشاركة في «حفلات الزفاف الجماعية».

كما تحدى سباحون بثياب البحر الصقيع القارس في ظل حرارة تبلغ 7 درجات مئوية دون الصفر، وقفزوا داخل حوض سباحة اُستُحدث خصيصًا داخل طبقة سميكة من الجليد في نهر سونغوا المجاور.

وجرت الاستعانة في مهرجان هذا العام بنحو 170 ألف متر مكعب من الجليد.

وجمعت هذه المكعبات من نهر سونغوا، حيث جرى اقتطاع آلاف المكعبات على يد أكثر من مئة عامل كانوا يواظبون على هذه المهمة يوميًّا طوال الأسابيع التي سبقت الحدث.

ويتيح مهرجان هاربين المنظم في إحدى أكثر مناطق الصين صقيعًا (مع درجات حرارة دنيا تصل إلى 26 مئوية دون الصفر)، للزوار التنقل في داخل مدينة جليدية حقيقية مضاءة بمصابيح النيون. وهو استقطب ملايين الزوار منذ إطلاقه سنة 1985.

وتكثف الصين حملاتها الترويجية لسياحة الثلج والجليد تحضيرًا لدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بكين في 2022.

ويتم حاليًّا بناء طريق سريع بين العاصمة وجانغجياكو المدينة الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترًا، التي ستستضيف الألعاب الأولمبية.

كذلك جرى في 30 ديسمبر تدشين خط للقطارات السريعة بين المدينتين.

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