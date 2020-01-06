حيوانات أليفة مؤثرة اجتماعيا مصدر دخل لأصحابها

صورة مؤرخة في 15 يوليو 2014 للهرة غرامبي كات (أ ف ب)

أصبحت الحيوانات الأليفة «المؤثرة» على مواقع التواصل الاجتماعية مصدر دخل لأصحابها، كونها تجذب ملايين من المعجبين، الذين يتفاعلون مع صورها وأخبارها.

«غرامبي كات» و«ليل باب» و«بو ذي بوميرانيان» و«دوغ ذي دوغ» ليست سوى بعض من هذه الحيوانات الشهيرة على الإنترنت، التي تقوم بأمور كثيرة بدءًا بدعم قضايا نبيلة وصولاً إلى الترويج للعلامات التجارية الكبرى، وفق «فرانس برس».

وكان نفوق «ليل باب»، الهرة التي كان لسانها متدليًا من فمها بسبب حالة مرضية وراثية، تسبب بموجة تعاطف سلطت الضوء على قدرة الإنترنت في إعطاء أي شيء تقريبًا قدرًا كبيرًا من الأهمية. وكتب أحد مستخدمي «إنستغرام»، «أدخلت الفرح إلى حياتي وحياة الكثيرين».

وصلت «ليل باب» إلى عالم الشهرة بعد تبنيها في العام 2011 وبدء مالكها، وهو المنتج الموسيقى مايك بريدافسكي، نشر صورها وأخبارها على الإنترنت.

ثلاثة ملايين متابع

حصلت الهرة على ثلاثة ملايين متابع على «فيسبوك» و2.4 مليون على «إنستغرام» وأكثر من 800 ألف على «تويتر»، كما لفتت انتباه العلماء.

في مايو 2015، قام باحثون من جامعة ميزوري بدرس تسلسل مجينها كجزء من مشروع لتحديد التغيرات الجينية التي تسببت في تشوهاتها.

وأنشأ بريدافسكي أيضًا صندوقًا وطنيًّا للحيوانات الأليفة ذات الاحتياجات الخاصة وهو الأول من نوعه.

وكتب بريدافسكي على «إنستغرام»، «أحدثت باب فرقًا كبيرًا في عالم رعاية الحيوانات وفي حياة الملايين من الناس في أنحاء العالم»، مشيرًا إلى أن الصندوق جمع 700 ألف دولار لصالح «الحيوانات المحتاجة» من بينها 75 ألف دولار في العام 2018 وحده.

وخلال حياتها، ساهمت هذه القطة التي كانت تعيش في إنديانا في الترويج لقضايا عدة تدعمها «غرينبيس» والجمعية الأميركية لمكافحة القسوة على الحيوانات.

ومنذ العام 2013، كانت «ليل باب» أيضًا وجها لحملات تابعة لمنظمة «بيتا» تهدف إلى التعقيم وتبني الحيوانات الأليفة بدلًا عن شراء سلالات متزاوجة.

وقالت «بيتا» في تغريدة: «استخدمت ليل باب شهرتها لجعل العالم مكانًا أفضل للحيوانات. احترموا إرثها بتذكر رسالتها: تبنوا دائمًا لا تشتروا».

ترحيب وتحذير

لكن في حين ترحب مديرة حملات «بيتا» آشلي بيرن بالمشاريع الخيرية التي تدعمها الحيوانات الأليفة المؤثرة، فإنها تشدد أيضًا على أن هذا العمل يجب ألا يأتي على حساب رفاهيتها.

وقالت: «يجب ألا تعامل الحيوانات كأكسسوارات أو ممتلكات». وبدلًا عن ذلك، «من المهم بالنسبة إلى الأشخاص الذين يملكون حيوانات لديها جمهور على الإنترنت، أن يشجعوا أتباعها على معاملة حيواناتهم الأليفة كأنها فرد من أفراد الأسرة». وهذا الأمر، كما قال مدير المواهب الحيوانية لوني إدواردز، هو ما يجعل الحيوانات الأليفة «مؤثرة» ناجحة.

وتدرّب وكالة المواهب التابعة لإدواردز «ذي دوغ إيجنسي» الحيوانات الأليفة بأنواعها المختلفة، بدءًا من «برونو» الهر السمين وصولًا إلى البولدوغ الفرنسي الذي يملكه إدواردز.

وأوضح إدواردز في مقابلة أجرتها معه «فوكس» في نوفمبر 2018 «كمجتمع، تطورنا بحيث أصبحنا نعتبر أن الحيوانات الأليفة هي أطفالنا» مضيفًا: «إنها جزء مهم في حياتنا».

ملايين الحيوانات الأليفة

صولًا إلى العام 2019، كانت الأسر الأميركية تملك أكثر من 42 مليون هر و63 مليون كلب. وحققت سوق منتجات الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة 72 مليار دولار في العام 2018، وفقًا لجمعية منتجات الحيوانات الأليفة الأميركية (أبا).

إضافة إلى ذلك، منذ إطلاق «إنستغرام» في العام 2010، تم استخدام كلمة «كات» (هر بالإنجليزية) على المنصة 193 مليون مرة وكلمة «دوغ» (كلب بالإنجليزية)243 مليون مرة.

وقال إدواردز: «تساهم الحيوانات الأليفة في إفراز هرمونات الأندورفين وتجعل الناس يشعرون بالسعادة». وأضاف: «إنها رائعة للنظر إليها كما أن التواصل معها أسهل مما هو مع المؤثرين البشر»، حسب «فرانس برس».

وأوضح: «ترغب العلامات التجارية العمل مع الحيوانات الأليفة المؤثرة لأنها ترغب في إظهار أنها تتماشى مع قيم المستهلك، والمستهلك يحب الحيوانات الأليفة». ونتيجة لذلك، يمكن أن تكون هذه الحيوانات مربحة بشكل لا يصدق.

استقطبت زميلة «ليل باب»، «غرامبي كات» التي اشتهرت بعبوسها الدائم 8.5 مليون معجب على «فيسبوك» و2.5 مليون متابع على «إنستغرام» و1.5 مليون على «تويتر».

ومنذ العام 2013 حتى نفوقها في مايو، كانت «غرامبي كات» الوجه التجاري لطعام القطط «فريسكيز».

وفي العام 2018، منحت محكمة في كاليفورنيا مالكتها، تاباثا بنديسين، نحو 710 آلاف دولار كتعويض عن انتهاك حقوق توزيع الصورة بعدما استخدمت إحدى شركات البن صوراً لوجه القطة من دون إذن.