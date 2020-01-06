ألف سائح يعلقون في جبال الألب الفرنسية

متزلجون على مسار فال تورنس في جبال الألب الفرنسية، 23 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

علق حوالي ألف سائح أكثريتهم بريطانيون في جبال الألب الفرنسية ليل السبت بعد إلغاء رحلاتهم بفعل سوء الأحوال الجوية، وفق ما أعلنت السلطات.

وغطى ضباب كثيف مسارات التزلج قرب شامبيري السبت، مما أدى إلى إلغاء سبع رحلات من مطار المدينة وتأخير رحلات أخرى عدة، وفق «فرانس برس».

وبات حوالي 535 سائحا ليلتهم في مركز المؤتمرات في مدينة إيكس لي بان على بعد عشرين كيلومترا شمال شامبيري، فيما أمضى 450 آخرون الليلة في الفنادق، وفق ما أبلغت السلطات الإدارية في مقاطعة سافوا الفرنسية.

وأشارت إدارة المقاطعة إلى أن الركاب سيعودون إلى ديارهم الأحد عبر رحلات من مطارات ليون وغرونوبل وجنيف، لافتة إلى إرسال حافلات إضافية لتأمين وصول الركاب العالقين إلى هذه المطارات.

وتشكل شامبيري مقصدا سياحيا محببا في شمال جبال الألب الفرنسية خصوصا لدى البريطانيين مع شركات عدة توفر رحلات جوية مباشرة من لندن وبرمينغهام ومانشستر وإدنبره.