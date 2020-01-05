بيع سمكة تونة مقابل 1.8 مليون دولار

دفع كيوشي كيمورا 1,8 مليون دولار لشراء سمكة تونا يبلغ وزنها 276 كيلوغراما، طوكيو، 5 يناير 2020 (أ ف ب)

شهد مزاد رأس السنة، الذي أُقيم الأحد في سوق الأسماك الرئيسية في طوكيو، بيع سمكة تونا ضخمة مقابل 1.8 مليون دولار.

واشترى «ملك التونة» كيوشي كيمورا الذي يملك شبكة ناجحة من مطاعم السوشي بسعر 193 مليون ين (1.8 مليون دولار) سمكة التونة الضخمة البالغ وزنها 276 كيلوغرامًا، التي اُصطيدت في المياه قبالة منطقة أموري في شمال اليابان.

وقال كيمورا للصحفيين بعد المزاد الذي جرى فجرًا: «هذا أفضل ما يكون. نعم السعر مرتفع لكن أريد أن يتناول زبائني سمكًا لذيذًا هذه السنة أيضًا».

وغالبًا ما يدفع كيمورا سعرًا عاليًا في أول مزاد في السنة الجديدة في سوق الأسماك الرئيسية في العاصمة اليابانية، مستقطبًا ومطعمه تغطية إعلامية واسعة. وكان كيمورا دفع خلال مزاد العام الماضي سعرًا قياسيًّا بلغ 3.1 مليون دولار لشراء سمكة تونة يبلغ وزنها 278 كيلوغرامًا.

وبات المزاد يقام في السوق الجديدة المقامة في منطقة تويوسو. وأغلقت سوق سكيغي الشهيرة التي كانت تستقطب أعدادًا كبيرة من السياح، وتنتشر فيها المطاعم والمتاجر.