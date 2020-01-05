زوج نانسي عجرم يقتل لصًّا اقتحم بيتهما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 02:46 مساء
نانسي عجرم، مهرجان قرطاج الدولي، تونس، 9 أغسطس 2019 (أ ف ب)

انتهت محاولة اقتحام فيلا نانسي عجرم في بيروت، فجر الأحد، بغرض سرقتها بمقتل اللص، بعد تبادل إطلاق النار مع زوج الفنانة اللبنانية.

وأشارت الوكالة اللبنانية الرسمية إلى أن رجلاً سوري الجنسية من مواليد العام 1989، «دخل فجر اليوم ملثمًا إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم».

ولفتت إلى أن السارق أشهر مسدسه في وجه الهاشم وحصل «إطلاق نار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور»، حسب «فرانس برس».

وأوضحت الوكالة أن عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية حضرت إلى المكان والتحقيقات جارية، لكشف ملابسات الحادثة.

وتصنف نانسي عجرم من أكثر الفنانات العربيات جماهيرية في العقدين الماضيين وأغلاهن أجرًا. وحلت في المرتبة الثانية على قائمة مجلة «فوربس» بنسختها العربية لأكثر المشاهير العرب تأثيرًا سنة 2017. وتقيم مع زوجها فادي الهاشم وبناتهما الثلاث في منطقة كسروان شمال بيروت.

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