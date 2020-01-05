مقتل غواص إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش

لافتة تحذر من وجود أسماك قرش على أحد شواطئ نيوكاسل في أستراليا (أ ف ب)

قتل رجل جراء هجوم سمكة قرش أبيض في موقع شعبي للغوص في سواحل جنوب غرب أستراليا، على ما أعلن مسؤولون الأحد.

وتعرض الرجل لهجوم في كال آيلاند قرب مدينة إسبيرانس في ولاية أستراليا الغربية، على ما أفادت هيئة الصناعات الأولية في الولاية في بيان، ووفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولفتت الهيئة إلى أن رجلًا أُصيب بجروح قاتلة بعدما تعرض لهجوم من سمكة قرش أبيض، وأشارت هيئة الإنقاذ البحري في ولاية أستراليا الغربية إلى أن الرجل غواص على الأرجح.

هذا الهجوم الفتاك الأول في أستراليا هذا العام، وهو الثاني في المنطقة خلال أقل من ثلاثة أعوام، فقد تعرضت فتاة في السابعة عشرة من العمر لهجوم سمكة قرش على مرأى من والديها قرب ساحل وايلي باي العام 2017، ما أدى إلى بتر قدمها قبل أن تتوفى بعد فترة وجيزة.

وتسجل أستراليا أحد أعلى معدلات هجمات القرش في العالم، غير أن الوفيات الناجمة عن هذه الحوادث قليلة، وحدث 27 هجومًا في البلاد العام الماضي، غير أن أيًّا منها لم يؤدِ إلى وفيات.