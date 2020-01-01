نفوق عشرات القردة في حريق حديقة حيوانات بألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 05:42 مساء
القرد الصغير «بون بون» في مطار نغورا راي قرب بالي، 16 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

نفقت قردة حديقة كريفيلد للحيوانات في ألمانيا في حريق نشب في حظيرتها ليل الثلاثاء - الأربعاء، حسب ما أعلنت إدارة المتنزه.

وكتبت حديقة الحيوانات هذه عبر صفحتها على «فيسبوك»: «لقد استحالت أسوأ هواجسنا واقعا»، بينما أشارت الشرطة المحلية إلى نفوق ما لا يقل عن 30 قردا، وفق «فرانس برس».

واجتاح حريق بعيد منتصف الليل «منزل القردة» في حديقة الحيوانات هذه الواقع في رينانيا في فيستفاليا الشمالية. وكان هذا المركز يضم خصوصا قردة أورانغ أوتان وشمبانزي وكاليثريكس.

وتمكنت فرق الإنقاذ من احتواء الحريق منعا لانتقاله إلى أبنية أخرى.

ولم يعرف على الفور سبب الحريق.

وأغلقت الحديقة أبوابها، الأربعاء، إذ يعاني الموظفون فيها من «صدمة بعد هذه الكارثة الرهيبة»، حسب ما أكدت إدارتها.

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