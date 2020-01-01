احتفالات عواصم العالم بحلول العام 2020

عرض الألعاب النارية فوق خليج سيدني ودار الأوبرا، 1 يناير 2020 (أ ف ب)

انتقل العالم الأربعاء إلى العام 2020 في أجواء احتفالية في نيويورك بعد ألعاب نارية فوق خليج سيدني وهونغ كونغ ومن ثم في جادة الشانزليزيه في باريس، لاستقبال العقد الجديد.

واحتشدت أعداد كبيرة في ساحة تايمز سكوير في نيويورك للقيام بالعد العكسي التقليدي في الثواني الأخيرة من 2019، قبل أن يحتفلوا بحماسة وواقعية أيضا بحلول العقد الجديد. فقالت ناتالي رينهارت (29 عاما) التي أتت لاستقبال 2020 في هذه الساحة الشهيرة مع عشرات آلاف الأشخاص: «لست متفائلة جدا بشأن المستقبل»، وفق «فرانس برس».

وقبل ذلك تجمع عشرات آلاف الأشخاص في باريس على «أجمل جادة في العالم» كما يؤكد سكانها، احتفالا بالسنة الجديدة. وأقيم عرض أنوار على قوس النصر في جادة الشانزليزيه قبل إطلاق الألعاب النارية بعيد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وعمت أجواء احتفالية الجادة التي شهدت العام 2019 الكثير من المواجهات بين «السترات الصفر» وهم فرنسيون غاضبون من سياسة الحكومة الاجتماعية والقوى الأمنية. ومنعوا مساء الثلاثاء من التظاهر.

وفي تشيلي التي شهدت العام 2019 الكثير من التظاهرات ضد سياسة الحكومة الاجتماعية تجمع آلاف المتظاهرين في «بلازا إيطاليا» في سانتياغو مركز الاحتجاجات للاحتفال بـ«رأس السنة بكرامة»، وعمت أجواء احتفالية المكان. وقال رافاييل فيرغارا (45 عاما): «لا يسعني إلا أن أكون هنا هذه السنة».

وفي وقت سابق في آسيا تجمعت حشود في بيونغ يانغ لمتابعة حفلة موسيقية في وسط العاصمة الكورية الشمالية واحتفلوا عند منتصف الليل بحلول 2020 بألعاب نارية أضاءت السماء فوق منصّة أقيم عليها عرض راقص.

أما في كوريا الجنوبية فقرعت الأجراس احتفالا بالعام الجديد، وهو تقليد متّبع في البلاد، وقد تجمّع الآلاف في وسط سول لحضور حفل موسيقي.

واحتفلت عواصم العالم تباعا بالعام الجديد كل منها حسب منطقة توقيتها.

ففي لندن، دقّت ساعة بيغ بن عند منتصف الليل بعدما كانت صامتة مدة طويلة بسبب أعمال الصيانة. وأطلقت ألعاب نارية على ضفتي نهر تايمز.

شرطة في كوباكابانا

ويفترض أن تكون الاحتفالات برأس السنة في بريطانيا الأخيرة لها كعضو في الاتحاد الأوروبي قبل «بريكست» المقرر في 31 يناير.

في موسكو، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه التقليدي لمناسبة رأس السنة، بعد عشرين عاما من وصوله إلى الحكم، الروس إلى «الوحدة» لمواصلة تنمية البلاد.

أما في دبي، فتجمع الآلاف في محيط برج خليفة، أطول مبنى في العالم. مع عرض ساحر شمل رسوما ضوئية على واجهة البرج مصحوبة بتأثيرات صوتية، بينما عملت نافورة دبي في أسفل البرج، على تقديم «أطول عرض مائي راقص».

وفي ريو دي جانيرو نشر أكثر من ألفي شرطي لضمان أمن الاحتفالات على شاطئ كوباكابانا الشهير، حيث احتشد نحو ثلاثة ملايين شخص.

إشارة الانطلاق

سيدني كانت أول مدينة كبرى في العالم تحتفل بحلول رأس رغم جدل حول عرض الألعاب النارية، بينما تستعر حرائق ضخمة في البلاد منذ أشهر.

ويعيش سكان أكبر مدينة في أستراليا في أجواء ملوّثة بسبب دخان الحرائق منذ أسابيع.

وجمعت عريضة مطالبة بإلغاء هذا الحدث احتراما لضحايا الحرائق المدمّرة، في الأيام الأخيرة أكثر من 280 ألف توقيع.

ورفضت بلدية المدينة ذلك وأضاءت آلاف المفرقعات والألعاب النارية سماء سيدني مدة 12 دقيقة بحضور نحو مليون شخص.

النصر لهونغ كونغ

وجرت الاحتفالات في كثير من مناطق العالم في ظل اضطرابات سياسية جمة.

ففي هونغ كونغ وبعد أكثر من ستة أشهر من الاحتجاجات شبه اليومية تجمع آلاف المتظاهرين في المدينة، لا سيما على الواجهة البحرية في فيتكوريا هاربر.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مطالبين بتعزيز الديمقراطية قرروا دمج مطالبهم باحتفالات العام الجديد عند الواجهة البحرية هاتفين «عشرة! تسعة! حرروا هونغ كونغ، ثورة الآن». وقد أضاء هؤلاء هواتفهم المحمولة مشكلين محيطا من الأنوار.