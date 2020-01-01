جرائم وغرائب فلوريدا في العام 2019

تمساح في متنزه «إيفرغليدز هوليداي بارك» في كاليفورنيا، أبريل 2019 (أ ف ب)

تبدو ولاية فلوريدا مكانا خصبا لحصول أغرب الحوادث والجرائم، حيث تنتشر الأخبار على نطاق واسع بسرعة خصوصا بفعل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكن العام 2019 استثناء عن بقية السنوات السابقة.

وهنا بعض القصص التي جمعت من تقارير الشرطة والأخبار المحلية.

احذروا مطاعم الوجبات السريعة

في يناير، عثر رجل على قنبلة من الحرب العالمية الثانية ووضعها في شاحنته. وبينما كان يقودها، قرر أن يتوقف أمام مطعم «تاكو بل» لشراء وجبة طعام، إلا أنه أدرك بعد ذلك أن مسألة القنبلة ملحة أكثر من حاجته إلى الأكل. فاتصل بخدمة الطوارئ التي أرسلت فرقة متخصصة بتفكيك القنابل إلى المكان، كما خضع الرجل لاستجواب طويل.

وفي أبريل، كان أحد فروع «ستاربكس» مسرحا لأحداث أكثر خطورة، حيث ألقت الشرطة القبض على رجل كان يقول بصوت عال إنه «القديس» وكان يخبر الزبائن الذين يرتشفون قهوتهم بأن «جيشا من السلاحف» سيقضي عليهم.

ولاحقا، دخل إلى أحد أقسام الشرطة في مدينة إنديالانتيك قرب ملبورن وبدأ الصراخ في وجه موظف. ووجهت إليه تهمة زعزعة الهدوء والتسبب بالإزعاج.

جرائم أغرب من الخيال

في يناير، أوقف رجل يشتبه في حيازته المخدرات. وعندما عثرت الشرطة على ثلاثة محاقن في شرجه، ادعى أنه لم يكن يعرف بوجودها، قائلا إنه لا يعرف كيف وصلت إلى هذه المنطقة في جسمه.

وخلال الشهر نفسه، هدد رجل بقتل جاره بـ«لطف». وكان يبدو بريئا حتى أخرج خنجرا مكتوبا عليه كلمة «لطف».

ووجهت إليه تهمة الاعتداء باستخدام سلاح فتاك. ونجا جاره مع جرح بسيط في يده.

وفي أغسطس، ألقي القبض على رجل لختانه رجلا آخر. وكان الرجلان قد التقيا من خلال موقع إباحي.

ووضعت كاميرا لتسجيل وقائع الحادثة. ورغم خطورة حالته وإصابته بنزف حاد، نجا الضحية وقال المشتبه به إنه تعلم هذه «الحرفة» من خلال ترعرعه في مزرعة.

واتهم الفاعل بجناية بسبب ممارسته الطب بشكل غير قانوني مما أدى إلى إصابة جسدية.

وفي سبتمبر، ألقي القبض على زوجين لركوبهما دراجتين هوائيتين تحت تأثير الكحول.. وفيما كانا في سيارة الشرطة، خلعا ملابسهما وبدآ ممارسة الجنس. وجهت إليهما تهمتا القيادة تحت تأثير الكحول والكشف عن «أعضاء حميمة».

مملكة الحيوانات

تجعل فلوريدا الأشخاص يقومون بأفعال مجنونة خصوصا بحوادث تتعلق بالحيوانات. ففي أحد الأيام من مايو، وأثناء توقف حركة المرور بسبب زحمة السير، سحبت راكبة في سيارة تمساحا صغيرا من سروالها الرياضي عندما سألها شرطي عما كان في حوزتها.

وتبين أيضا أنها كانت تضع عشرات السلاحف الصغيرة في حقيبة ظهر.

وفي الشهر نفسه، دخل ثعبان إلى مرحاض للرجال في فلوريدا وعض رجلا في ذراعه.

وفي يوليو، تصارع رجل يبلغ من العمر 75 عاما مع تمساح طوله 2.5 متر لإنقاذ كلب ابنته. وفي نهاية المطاف، تمكن السبعيني من التغلب على التمساح والهرب إلى بر الأمان.

وفي الشهر التالي، حصلت قصة مماثلة. فقد سمع رجل عراكا وأصواتا خارج منزله وعندما هرع لرؤية ماذا يحصل، رأى كلبه من نوع لابرادور بين فكي تمساح، فما كان منه إلا أن فتح فم الزاحف الضخم وأنقذ حيوانه الأليف.