شرطة مرور من الدمى على طرق بنغالور

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 10:51 صباحا
شرطي دمية في بنغالور (أ ف ب)

تبنّت السلطات في مدينة بنغالور في جنوب الهند طريقة غير عادية لمنع المخالفين من خرق قانون المرور وهي عناصر شرطة من الدمى.

وتوضع هذه الدمى التي تلبس ملابس خاصة بشرطيي المرور، قبعات وقمصان بيضاء وسترات مشعة مع شارات، عند التقاطعات الرئيسية على أمل أن يدفعوا السائقين إلى احترام قوانين السير، وفقا لوكالة فرانس برس.

مع وجود ثمانية ملايين سيارة تسير على الطرق المزدحمة في بنغالور، تقول الشرطة إنها لا تملك ما يكفي من العناصر البشرية لإدارة كل التقاطعات، وقال مفوض شرطة المدينة بهاسكار راو «الفكرة ليست تخويف أحد بل التزام قواعد السير».

وأضاف «هناك 44 ألف تقاطع في المدينة لكن تم وضع إشارات المرور في حوالي 450 منها فقط، وفي بقية التقاطعات يدير عناصر الشرطة بأنفسهم حركة المرور».

وأوضح أن الشرطيين يستخدمون أسلوب «الغميضة» فيبدلون الدمى بعناصر بشرية بعد الحين والآخر لإبقاء السائقين ملتزمين بالقانون.

وبنغالور التي يطلق عليها «سيليكون فالي» الهندية، هي موطن لحوالي 13 مليون شخص، ويقتل شخصان في المتوسط يوميا على طرق هذه المدينة، وأبلغ عن 4283 حادثا في الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر من العام الحالي، وألقي باللوم في كثير من الحالات على قيادة السائقين تحت تأثير الكحول وتجاوزهم السرعة وتجاهلهم إشارات المرور.

وتلقت هذه الدمى ردود فعل متباينة حول نجاحها في مهمتها، فالبعض اعتبر أنها فكرة مبتكرة من الشرطة والبعض الآخر حكم على فشلها، إذ رأى أن هذه الأمور لا تنجح في بلد مثل الهند حيث تنتهك القواعد ويفلت المخالف من العقوبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: النيران على مشارف ملبورن مع اشتداد الحرائق في أستراليا بسبب موجة ...
دولى
«فرانس برس»: حكم بالإعدام على 27 عضوا في جهاز المخابرات العامة السوداني في قضية ...
عربى
بعد تصميمه أغلى فستان في العالم.. هاني البحيري يهدي 10 فساتين لمرضى السرطان
أناقة وجمال
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا تعرف عن مرض «الحياة الجيدة»؟