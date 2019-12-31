شرطة مرور من الدمى على طرق بنغالور

شرطي دمية في بنغالور (أ ف ب)

تبنّت السلطات في مدينة بنغالور في جنوب الهند طريقة غير عادية لمنع المخالفين من خرق قانون المرور وهي عناصر شرطة من الدمى.

وتوضع هذه الدمى التي تلبس ملابس خاصة بشرطيي المرور، قبعات وقمصان بيضاء وسترات مشعة مع شارات، عند التقاطعات الرئيسية على أمل أن يدفعوا السائقين إلى احترام قوانين السير، وفقا لوكالة فرانس برس.

مع وجود ثمانية ملايين سيارة تسير على الطرق المزدحمة في بنغالور، تقول الشرطة إنها لا تملك ما يكفي من العناصر البشرية لإدارة كل التقاطعات، وقال مفوض شرطة المدينة بهاسكار راو «الفكرة ليست تخويف أحد بل التزام قواعد السير».

وأضاف «هناك 44 ألف تقاطع في المدينة لكن تم وضع إشارات المرور في حوالي 450 منها فقط، وفي بقية التقاطعات يدير عناصر الشرطة بأنفسهم حركة المرور».

وأوضح أن الشرطيين يستخدمون أسلوب «الغميضة» فيبدلون الدمى بعناصر بشرية بعد الحين والآخر لإبقاء السائقين ملتزمين بالقانون.

وبنغالور التي يطلق عليها «سيليكون فالي» الهندية، هي موطن لحوالي 13 مليون شخص، ويقتل شخصان في المتوسط يوميا على طرق هذه المدينة، وأبلغ عن 4283 حادثا في الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر من العام الحالي، وألقي باللوم في كثير من الحالات على قيادة السائقين تحت تأثير الكحول وتجاوزهم السرعة وتجاهلهم إشارات المرور.

وتلقت هذه الدمى ردود فعل متباينة حول نجاحها في مهمتها، فالبعض اعتبر أنها فكرة مبتكرة من الشرطة والبعض الآخر حكم على فشلها، إذ رأى أن هذه الأمور لا تنجح في بلد مثل الهند حيث تنتهك القواعد ويفلت المخالف من العقوبة.