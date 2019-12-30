إصابة سائحة فرنسية في هجوم قرش بجزر سيشل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 ديسمبر 2019, 01:53 مساء
سياح على شاطئ براسلين في السيشل، 6 مارس 2012 (أ ف ب)

أصيبت سائحة فرنسية بجروح خطرة بعد تعرضها لهجوم من سمكة قرش فيما كانت تسبح في جزر سيشل، وهي مقصد سياحي شهير، وفق ما أعلن السفير الفرنسي الإثنين.

ووقع الهجوم على امرأة تبلغ من العمر 45 عاما مساء الأحد، قبالة جزيرة براسلين، ثاني كبرى جزر الأرخبيل الخلاب الذي يشتهر بشواطئه البكر، وفق «فرانس برس».

وأصيبت السائحة في إحدى ذراعيها ونقلت إلى المستشفى.

وقال السفير الفرنسي في سيشل دومينيك ماس، «خضعت لعملية جراحية الليلة الماضية وحياتها ليست في خطر».

ويأتي هذا الهجوم خلال أوج موسم السياحة في السيشل، وهي أرخبيل يضم 115 جزيرة تقع قبالة ساحل شرق أفريقيا في المحيط الهندي.

ومثل هذه الحوادث نادرة في سيشل إلا أن سائحين، أحدهما فرنسي والآخر بريطاني، قتلا في هجومين لأسماك القرش قبالة براسلين في أغسطس 2011.

وطوّقت هيئة السلامة البحرية في سيشل المنطقة التي وقع فيها الهجوم للبحث عن القرش، وفرضت حظرا موقتا على السباحة في المنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: حكم بالإعدام على 27 عضوا في جهاز المخابرات العامة السوداني في قضية ...
عربى
بعد تصميمه أغلى فستان في العالم.. هاني البحيري يهدي 10 فساتين لمرضى السرطان
أناقة وجمال
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا تعرف عن مرض «الحياة الجيدة»؟