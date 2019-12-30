ضحية جديدة في انهيار ثلجي في شمال إيطاليا

آليات تزيل الثلوج من موقع انهيار ثلجي قرب سانت نيكلاوس في جبال الألب السويسرية، 10 يناير 2018 (أ ف ب)

قتل متسلق جبال شاب في انهيار ثلجي وقع الأحد، في برينتا في سلسلة جبال دولوميت الإيطالية قرب الحدود مع النمسا، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وأتى الحادث بعد انهيار ثلجي في منطقة فال سيناليس المجاورة قضت فيه السبت، متزلجة تبلغ الخامسة والثلاثين وطفلتان إحداهما في السابعة. والضحايا الثلاث ألمانيات، وفق «فرانس برس».

وقتل المتزلج البالغ 28 عاما، الأحد، عندما كان ضمن مجموعة من أربعة أشخاص علقوا في الانهيار بعدما كانوا يصعدون في واد لبدء التزلج، بحسب ما أفادت فرق الإسعاف.

وأصيب في الانهيار الثلجي نفسه شخص آخر ونقل إلى مستشفى في ترينتو وهو مصاب بانخفاض في حرارة الجسم.

ولم يتعرض الشخصان الآخران في المجموعة لأي إصابة.