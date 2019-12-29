تغريم «ماكدونالدز» في البيرو بعد وفاة موظفين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 01:31 مساء
شعار لأحد مطاعم ماكدونالدز في فرنسا، 29 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

فرضت السلطات في بيرو الخميس، غرامة على المالك المحلي لمطاعم «ماكدونالدز» تبلغ 250 ألف دولار بسبب انتهاكات خطيرة للسلامة بعد وفاة موظفين تعرضا لصعق كهربائي.

وتوفي الموظفان وهما شاب يبلغ من العمر 18 عاما وامرأة، في 15 ديسمبر أثناء تنظيف مطبخ «ماكدونالدز» في بويبلو ليبري في مقاطعة ليما، وفق «فرانس برس».

وأشارت الشرطة إلى أن المرأة عانت من صعقة كهربائية أثناء التعامل مع إحدى آلات الصودا. وحاول زميلها مساعدتها لكنه تعرض هو أيضا للصعق.

وقال خوان كارلوس ريكويخو رئيس الرقابة الوطنية على أماكن العمل (سونافيل) «وجدنا ست مخالفات خطيرة جدا إحداها عدم إبلاغ السلطات عن حالتي الوفاة في الوقت المناسب».

وفي بيان، أعلنت «سونافيل» أنها فرضت غرامة على شركة «أركوس دورادوس» المالكة لامتياز «ماكدونالدز» في البيرو تبلغ حوالي 250 ألف دولار.

ومن المخالفات الأخرى الفشل في توفير ظروف عمل آمنة من حيث المرافق والمعدات المستخدمة «وتحديدا آلة توزيع المشروبات الغازية».

وأوضح تقرير «سونافيل» أن الشركة كانت تعلم أن آلة الصودا تعاني من عطل لكنها «لم تتخذ أي إجراء».

وأكدت «أركوس دورادوس» في 21 ديسمبر أن آلة صودا معيبة تسببت في وفاة الموظفين.

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