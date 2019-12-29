مقتل امرأة وفقدان أخرى بسبب هجمات تماسيح في إندونيسيا

قرويون ينقلون جثة امرأة قضت بهجوم تمساح قرب قرية بندويتا في مقاطعة سولاويسي الإندونيسية، في 26 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

في حادثين منفصلين، قتلت امرأة وفقدت أخرى إثر هجوم تمساح في خامس حادثة قاتلة من نوعها هذا العام في مقاطعة سولاويسي الإندونيسية، بحسب ما أعلن مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث الجمعة.

ووقع الحادثان المنفصلان عند نهرين متجاورين في منطقة شمال كوناوي الواقعة في هذه المقاطعة في جنوب شرق إندونيسيا يومي الخميس والجمعة، وفق «فرانس برس».

وأشارت وكالة إدارة الكوارث إلى أن امرأة تعرضت لهجوم تمساح مساء الخميس، وعثر على جثتها لاحقا في نهر لاليندو.

ويوم الجمعة، تلقت الوكالة نداء آخر بعدما تعرضت امرأة أخرى لهجوم من تمساح في نهر لاسولو.

وهذان النهران متصلان ولا يفصل بينهما سوى 20 كيلومترا.

وقال جاسم الدين رئيس قسم الطوارئ في وكالة إدارة الكوارث في شمال كوناوي الجمعة، إن فريق إغاثة يجري عمليات بحث في نهر لاسولو للعثور على المرأة الثانية.

وأضاف جاسم الدين «الأخبار المتداولة عن حصول هجوم آخر الجمعة صحيحة ولا نزال نبحث عن الضحية».

وقضى أربعة أشخاص آخرون على الأقل هذا العام جراء هجمات من تماسيح، بحسب بيانات من هيئة الإغاثة المحلية.