الشرطة الألمانية توقف رجلا ثملا أثناء قيادة سكوتر

دراجات سكوتر كهربائية في باريس، 6 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

أوقفت الشرطة الألمانية الخميس، رجلا ثملا يبلغ من العمر 27 عاما أثناء قيادة سكوتر كهربائي على طريق سريع.

وأوضحت الشرطة في مدينة كولونيا (غرب) إنها تلقت مكالمات عدة حوالي الساعة 2.20 صباحا تفيد بأن رجلا يقود سكوتر كهربائيا على جانب الطريق السريع «إيه 4».

وأضافت في بيان «عثرت الشرطة على الرجل خلال دقائق قليلة ووضعت حدا لموقف خطير»، وفق «فرانس برس».

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه» أن سائق السكوتر الكهربائي كان لا يزال يحمل زجاجة من الكحول عندما أوقف، لكن ناطقا باسم الشرطة قال إنه لا يستطيع تأكيد هذه المعلومات.

وقال الشاب للشرطة إنه وصل «إلى الطريق السريع خطأ» وهو يواجه حاليا تهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

وارتفع استخدام دراجات السكوتر الكهربائية في ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة كما هي الحال في بلدان أخرى.