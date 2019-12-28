العام 2019 في 10 أرقام قياسية

فرضت على فيسبوك في يوليو أكبر غرامة على الإطلاق بلغت خمسة مليارات دولار (أ ف ب)

شهد العام 2019 الكثير من الأحداث المهمة وتحقيق أرقام قياسية جديدة على أصعدة مختلفة، وفي ما يلي نظرة على 10 من أبرزها، فتعرفوا عليها معنا، حسب «فرانس برس».

درجات حرارة قياسية

سجل العالم في يوليو 2019 أعلى درجة حرارة بمتوسط 16,75 درجة مئوية لكوكب الأرض، وفق الإدارة الأميركية الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي.

كما أدت موجة حرّ اجتاحت أوروبا في الشهر نفسه إلى تسجيل درجات حرارة قياسية في بعض البلدان: 42,6 درجة مئوية في باريس و41,5 درجة مئوية في ألمانيا و38,7 درجة مئوية في بريطانيا.

غرامة قياسية على فيسبوك

فرضت على «فيسبوك» في يوليو أكبر غرامة على الإطلاق، بلغت خمسة مليارات دولار لانتهاك الشركة خصوصية المستخدمين.

وقالت لجنة التجارة الفدرالية إن الغرامة هي أيضا واحدة من أكبر العقوبات، التي تصدرها الحكومة الأميركية ضد أي انتهاك.

مبيعات قياسية

أنفق المستهلكون الصينيون رقما قياسيا بلغ 38,3 مليار دولار على منصات «علي بابا» في «يوم العزاب» السنوي خلال 24 ساعة في نوفمبر.

وقال عملاق التجارة الإلكترونية إنه زيادة بنسبة 26 % عن الرقم القياسي السابق، الذي سجله قبل عام.

مزادات فنية

في خضم الخلافات الحادة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بيعت لوحة «ديفيلوبد بارليمانت» التي رسمها بانكسي والتي تصور المشرعين قرود شمبانزي، في مزاد علني في أكتوبر في مقابل 11,1 مليون يورو، وهو رقم قياسي للفنان البريطاني.

وسجل عمل آخر لفنان حي رقما قياسيا في مايو، وهو «رابيت» لجيف كونز مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وبيع في مقابل 91,1 مليون دولار.

ماراتون في أقل من ساعتين

أصبح الكيني إليود كيبتشوغي أول رجل ينهي سباق ماراتون في أقل من ساعتين في أكتوبر إذ احتاج إلى ساعة و59 دقيقة و40,2 ثانية لتحقيق هذا الإنجاز خلال حدث غير رسمي في فيينا.

أكبر عدد من الميداليات

حصلت بطلة الجمباز الأميركية سيمون بايلز على خمس ميداليات ذهبية في أكتوبر، وبذلك وصل عدد ميدالياتها في بطولة العالم إلى 25 وهو رقم قياسي وقد تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة البيلاروسي فيتالي شيربو في تسعينات القرن الماضي الذي يحمل 23 ميدالية.

سرعة الوصول إلى القمم

استطاع متسلق الجبال النيبالي نيرمال بورجا الوصول إلى أعلى 14 قمة في العالم خلال ستة أشهر وستة أيام، بين الفترة الممتدة من أبريل إلى أكتوبر، محطما الرقم القياسي السابق الذي سجله البولندي يرزي كوكوتشكا وكان سبع سنوات و11 شهرا و14 يوما.

أطول رحلة جوية

أنهت شركة طيران «كوانتاس» الأسترالية أطول رحلة جوية بدون توقف في أكتوبر، واستغرقت 19 ساعة و16 دقيقة لاختبار طريق مباشر من نيويورك إلى سيدني.

وكان في الطائرة من طراز «بوينغ 787-9»، 49 شخصا فقط لتقليل وزنها وجعل كمية الوقود تكفي للسفر أكثر من 16 ألف كيلومتر من دون الحاجة إلى إعادة التزود به.

أصغر مولود

أعلن مستشفى في كاليفورنيا في مايو عن ولادة سايبي وهي أصغر طفل يولد في العالم على الإطلاق، ويعادل حجمها حجم تفاحة كبيرة.