العنصرية تضرب ملكة جمال فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 10:34 صباحا
ملكة جمال فرنسا للعام 2020 كليمانس بوتينو أثناء تتويجها باللقب في 14 ديسمبر 2019 في مارسيليا (أ ف ب)

تقدمت جمعية مناهضة للعنصرية، الجمعة، بشكوى إلى النيابة الفرنسية، بشأن تعليقات عنصرية وردت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اختيار شابة سوداء من غوادلوب ملكة جمال فرنسا البلاد.

وأوضح المجلس التمثيلي للجمعيات السوداء، في بيان أن كليمانس بوتينو كانت عرضة لتعليقات عنصرية خصوصا على «تويتر» منذ فوزها باللقب في 14 ديسمبر، حسب «فرانس برس».

وقال غيسلان فيدو رئيس المجلس «يجب معاقبة ناشري هذه التعليقات، فهي غير مقبولة»، منتقدا منصة «فاروس» التي وضعتها الحكومة الفرنسية لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت.

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وأضاف: «لم يكن هناك أي رد فعل من السلطات أو الحكومة»، مشيرا إلى عدم اتخاذ وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين المسؤولة عن مكافحة التمييز مارلين شيابا أي إجراء في هذا الصدد.

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