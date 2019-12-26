أعاد كيسا ضائعا بداخله 16 ألف يورو لصاحبه

أوراق نقدية من فئة 50 يورو، 4 أبريل 2017 (أ ف ب)

تلقى ألماني في الثالثة والستين من العمر مفاجأة سارة في الميلاد عندما أعاد له أحد المارة الأمناء كيسه المليء بالهدايا والأموال النقدية البالغ قيمتها 16 ألف يورو بعدما نسيه تحت شجرة.

وأخطر عابر السبيل البالغ 51 عاما الشرطة بعدما وقع على الكيس قرب وسط مدينة كريفيلد في غرب ألمانيا بعيد منتصف الليل في ليلة الميلاد، وفق «فرانس برس».

وتعرف الشرطيون سريعا إلى صاحب الكيس وأعادوه له.

وكتبت شرطة كريفيلد عبر «فيسبوك» أن الرجل الذي عثر على الكيس «رفض الحصول على مكافأة لأننا في زمن الميلاد. ثمة أناس يقومون حقا بأعمال طيبة في هذا العيد».

وفي ألمانيا، يحق لكل شخص يعيد غرضا ضائعا الحصول على مكافأة تختلف قيمتها تبعا لقيمة الغرض. وفي هذه الحالة، كان يحق للرجل الحصول على مكافأة قدرها 490 يورو.

وحقق منشور الشرطة على «فيسبوك» بشأن هذه الحادثة انتشارا كبيرا، إذ حظي بأكثر من ألف علامة إعجاب وحوالي 180 تعليقا تساءل بعض مطلقيها عن السبب الذي يدفع شخصا ما للتنزه في الشارع مع هذا المبلغ من المال نقدا.

وأوضح متحدث باسم شرطة كريفيلد الخميس، أن ما قام به صاحب الكيس «غير اعتيادي» لكنه قال إنه «يشعر بأمان أكبر» من خلال حمل الأموال معه خلال تنقلاته.

