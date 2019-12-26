تعرف إلى عمر أصغر رئيس بلدية في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 03:55 مساء
«رئيس البلدية» تشارلي ماكميلان في منزله بتكساس، 20 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

يعد تشاد ماميكلان طعام الإفطار لنجله تشارلي، رئيس البلدية، وهو عبارة عن زجاجة حليب ساخن فهو ليس كغيره من رؤساء البلديات، إذ يبلغ سبعة أشهر لكنه قد يصبح رمزا للمعارضة المسيحية للإجهاض في الولايات المتحدة.

وانتخب الرضيع صاحب الوجنتين المنتفختين في أكتوبر رئيسا فخريا لبلدية بلدة في تكساس مع شعار جريء «جعل أميركا أكثر لطفا»، وفق «فرانس برس».

ويشكل ذلك إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب الذي يعد بجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا. ويتضمن برنامج تشارلي خصوصا تعزيز الشعور الوطني و«الحياة» والتبني.

وتقول والدته نانسي جاين ماكميلان بشيء من السخرية: «خلافا لرجال السياسة يعرف تشارلي جيدا لم يشن هذه الحملة».

فقد تم تبني تشارلي من امرأة أرادت في الأساس إجهاضه بعد حمل غير مرغوب فيه. إلا أن «مايور تشارلي» (رئيس البلدية تشارلي) ووالديه ينوون التأثير في النقاش حول الإجهاض وهي مسألة لا يزال ينقسم حولها الأميركيون بشكل كبير.

وتقول نانسي جاين ماكميلان: «هذه المرأة اختارت الحياة وهو قرار شجاع». في مزرعتها التي تبعد ساعة عن هيوستن تروي لوكالة «فرانس برس» إن لقب رئيس البلدية الفخري الذي تم الحصول عليه بالمزاد في أكتوبر خلال جمع التبرعات السنوي لإطفائيي وايتهال في تكساس، كان في البداية «مجرد مزحة».

ولا تملك البلدة الملحقة بالمدينة المجاورة لها، تنظيما سياسيا خاصا بها. ولن يكون أمام الرضيع أي مهام بلدية يقوم بها.

ولكن أمه بالتبني وهي وسيطة عقارية تبلغ الثالثة والأربعين أدركت بعد ذلك تأثير «هذا الانتخاب» على سكان وايتهال.

وتقول مبتسمة: «بعض اللطافة قد يعطينا الكثير. في جو الانقسامات السياسية والثقافية الذي نعيشه في الولايات المتحدة من الرائع أن نرى كيف أن طفلا في شهره السابع مع حملة تعد بإعادة اللطافة إلى الولايات المتحدة يمكن أن يغير الوضع».

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