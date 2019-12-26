سارق وزع المال على المارة بعد سرقة مصرف

وزع أوراقا نقدية سرقها من مصرف على المارة بمناسبة عيد الميلاد (أ ف ب)

سطا رجل صاحب لحية بيضاء على مصرف في كولورادو قبل يومين على عيد الميلاد، قبل أن يوزع الأوراق النقدية على المارة، متمنيا لهم عيدًا مجيدًا على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وأكدت شرطة الولاية الأميركية ما حصل في بيان موضحة أن «رجلا أبيض مسنا» هدد الموظفين في مصرف أكاديمي في كولورادو سبرينغز بسلاح لم يحدد نوعه، قبل أن يفر من المصرف مع مبلغ من الأوراق النقدية لم يحدد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وروى ديون باسكال الذي شهد على ما حصل لمحطة تلفزيون محلية: «أخرج المال من حقيبته وبدأ يرميه في كل الاتجاهات صارخا عيد ميلاد مجيد»، وأوقف الرجل ويدعى ديفيد واين أوليفر (65 عامًا) من دون أي مقاومة في مقهى قريب بعد الحادث على ما أوضحت الشرطة، وقالت الشرطة لوسائل إعلام محلية إنه لم يكن مسلحا على ما يبدو خلال توقيفه.

وحاول مارة إعادة المال المسروق من المصرف، على ما أفاد شهود لوسائل إعلام محلية، ولكن مسؤولا في الشرطة قال لصحيفة «دنفر بوسط» إن آلاف الدولارات فقدت.