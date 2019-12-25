الشرطة المغربية تضبط 1.7 طن من القنب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 12:39 مساء
نبتات حشيشة قرب مدينة كتامة في شمال المغرب في 2 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

نجحت السلطات المغربية في ضبط 1.7 طن من صمغ القنب الهندي مخبأة في شاحنة تبريد قرب مدينة أغادير في جنوب البلاد، حسب ما أفادت الشرطة.

وأوقف سائق الشاحنة وشخص يرافقه وهما في الرابعة والأربعين والثامنة والعشرين خلال «عملية أمنية»، وفق «فرانس برس».

وفتح تحقيق لتحديد احتمال أن تكون هذه القضية مرتبطة بشبكات دولية لتهريب المخدرات، على ما أفاد المصدر نفسه.

وغالبا ما تضبط السلطات المغربية كميات من القنب، إذ تعتبر المملكة من المنتجين الرئيسيين لصمغ القنب، حسب مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

ولا تعرف المساحة المزروعة بهذه المخدرات، التي تتركز في شمال البلاد وكذلك الكميات المنتجة بسبب غياب البيانات الرسمية.

وضبطت الشرطة المغربية في 2019 نحو 179 طنا من القنب في مقابل 50 طنا العام الماضي، على ما جاء في حصيلة رسمية عرضت الإثنين.

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