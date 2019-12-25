جولة سانتا كلوز مراقبة من الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 10:20 صباحا
صورة نشرها سلاح الجو الأميركي تظهر مركز نوراد لتقفي سانتا كلوز في قاعد بيترسون الجوية في ولاية كولورادو في 24 ديسمبر 2019 (ا ف ب)

للمرة الأولى يتعاون رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية مع الجيش الأميركي في اقتفاء أثر جولة سانتا كلوز، للتحقق من أن توزيع الهدايا يتم من دون متاعب، بعدما كانت تلك مهمة الجيش وحده في 24 ديسمبر من كل عام.

وقال رائد الفضاء الأميركي، أندرو مورغان، في مقطع مصور من المحطة عند الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش: «حصلنا على تأكيد بصري بأن سانتا كلوز موجود راهنا فوق الهند»، وفق «فرانس برس».

وأوضحت قيادة الأمن الجوي في الولايات المتحدة وكندا (نوراد) أن المحطة الواقعة على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض توفر لرواد الفضاء «مركز مراقبة مثاليا لمتابعة جولة سانتا كلوز حول العالم» شاكرة الكولونيل مورغان وفريقه على هذا التعاون غير المسبوق.

وتسمح المعلومات التي تجمع بشكل مشترك بتوفير صورة مباشرة وبالأبعاد الثلاثة لرحلة سانتا كلوز عبر موقع «نورادسانتا.اورغ» الإلكتروني الذي يزوره أكثر من 20 مليون شخص سنويا بمناسبة عيد الميلاد.

وسجل وجود عربة سانتا كلوز التي تجرها تسعة حيوانات رنة، وامتلأت بالهدايا قرب بونتا أريناس (تشيلي) في أقصى جنوب القارة الأميركية عند الساعة 00.48 بتوقيت غرينتش بعدما وزعت 4.3 مليار هدية في أوقيانيا وآسيا ومن ثم أوروبا وأفريقيا.

وكانت نوراد أعلنت عند الساعة 09.30 «ت غ» الثلاثاء «أقلع سانتا كلوز للتو من القطب الشمالي».

وقالت وزارة الزراعة الأميركية من جهتها في بيان إنها سمحت بدخول حيوانات الرنة التابعة لسانتا كلوز إلى الأراضي الأميركية، بعدما تحققت من أنها حاصلة على كل التلقيحات الضرورية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد الرضا يدعو لنبذ الخلاف والاستقواء بالخارج والبدء...
ليبيا
الخارجية الروسية: استمرار التواصل مع تركيا بشأن ليبيا وندعم حلا مبكرا للأزمة
ليبيا
دراسة: 6.3 دولار تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا و25 دولارًا في روسيا و23 ...
ليبيا
أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن ضم إبراهيموفيتش إلى صفوف إيفرتون
رياضة عالمية
إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لاحتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة
رياضة عالمية
تقرير دولي: ليبيا على وشك التحول لأزمة دولية كبرى في 2020
ليبيا
الهلال يستعيد ذكرياته مع أحد صناع عصره الذهبي «الشعالية»: خاض تجربة احترافية مع ...
رياضة محلية
مذكرة التفاهم تؤجج السجال التركي اليوناني وتلوح بالسيناريو السوري في ليبيا
ليبيا
انخفاض أسعار النفط عالميا وأنباء الاتفاق بين بكين وواشنطن تمنعها من الانهيار
اقتصاد
السراج: طلبنا أسلحة من إيطاليا ولم ترد إلينا إجابات رسمية
ليبيا
زيدان يرفض الدعم ويعد بالتطوير في 2020
رياضة عالمية
السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا في إطار حق ليبيا بالدفاع عن نفسها
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارة رياضية جديدة من «تويوتا»