21 قتيلا في حادث اصطدام في غواتيمالا

عناصر إغاثة في موقع حادث مروري في شرق غواتيمالا، 21 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

أدى حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة إلى سقوط 21 قتيلًا و11 جريحًا، السبت، في شرق غواتيمالا، بحسب ما جاء في حصيلة رسمية.

ووقع الحادث على طريق في مقاطعة زاكابا، بحسب ما أوضح دافيد دي ليون الناطق باسم هيئة إدارة الكوارث، وفق «فرانس برس».

وقُـتل 18 شخصًا في مكان الحادث، فيما توفي ثلاثة آخرون بينهم طفل في السابعة، متأثرين بجروحهم في مستشفيات قريبة، بحسب ما أضاف المصدر نفسه.

وذكرت معلومات أوردتها الصحف المحلية أن سائق الشاحنة فقد السيطرة على مركبته التي اصطدمت مباشرة بالحافلة الآتية من مقاطعة بيتين (شمال) في طريقها إلى العاصمة غواتيمالا.

وكتب رئيس البلاد المنتخب أليخاندرو جياماتي الذي يتولى السلطة في 14 يناير في تغريدة: «أبناء غواتيمالا استفاقوا ونفوسهم في حداد».

أما الرئيس الحالي جيمي موراليس فأصدر تعليمات إلى وزارتي الداخلية والمواصلات «لزيادة عمليات المراقبة على الطرقات».

وأوقفت الشرطة سائقي الحافلة والشاحنة في إطار التحقيق.