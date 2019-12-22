مارك أنطوني يخسر يختا بـ7 ملايين دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 10:24 صباحا
صورة نشرتها إدارة مكافحة الحرائق في ميامي تظهر يخت مارك أنطوني وهو يحترق في 19 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

أعلن إطفائيون ووسائل إعلام محلية، الخميس، أن حريقا دمر يخت فاخر يملكه المغني الأميركي مارك أنطوني، الزوج السابق لجينيفر لوبيز في ميامي.

وبعد ساعتين من محاولتهم إخماد النيران، تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليها لكن تعذر إنقاذ هذا اليخت الذي يبلغ طوله 36 مترا، وفق «فرانس برس».

وقالت إدارة الإطفاء في ميامي إن اثنين من افراد الطاقم كانا على متن اليخت «أنديامو»، عندما اشتعلت فيه النيران ليل الاربعاء «لكنهم تمكنوا من إجلائهما بسلام ولم يتم الإبلاغ عن وقوع اصابات». وفتح تحقيق لتحديد سبب الحريق.

ووفقا للموقع المتخصص في أخبار المشاهير «تي إم زي»، جهّز اليخت الذي تبلغ قيمته 7 ملايين دولار بخمس غرف وجاكوزي ومرافق كمالية أخرى.

وعرض هذا اليخت للبيع إلا أنه كان لا يزال ملكا للمغني (51 عاما)، وكان مارك أنطوني متزوجا من المغنية جينيفر لوبيز بين العامين 2004 و2014 ولهما توأمان.

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