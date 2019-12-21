حديقة حيوانات فرنسية تشهد ولادة حيوان «مهدد»

وحيد قرن أسود في حديقة حيوانات لا تيست دو بوك في جنوب غرب فرنسا في 19 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت السلطات، الخميس، أن حيوانات فرنسية شهدت ولادة وحيد قرن أسود، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض.

وولد هذا الذكر الصغير الذي لم يعط اسما بعد، في 6 ديسمبر في حديقة حيوانات باسين آركاشون في جنوب غرب لا تيست دو بوك، وفق «فرانس برس».

ووصلت والدته «نبيلا» البالغة من العمر ست سنوات إلى حديقة الحيوان كجزء من برنامج أوروبي لتكاثر هذه الحيوانات، وهي تزاوجت مع ذكر يدعى «دازانتي».

وقالت حديقة حيوانات باسين آركاشون في بيان «إنه حدث لأنه أول وحيد قرن أسود يولد في حديقة حيوان فرنسية».

ويصنف هذا النوع الذي يسمى رسميا «ديسيروس بيكورنيس» على أنه «معرض لخطر شديد» من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وولد الصغير بوزن يتراوح بين 35 و40 كيلوغراما، ومن المتوقع أن يتزاوج بهدف التكاثر بغية الحفاظ على هذا النوع المهدد لأن غالبية وحيد القرن الأسود في حدائق الحيوان من الإناث.