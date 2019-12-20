مقهى للتعبئة ضد الفساد في قرغيزستان

أشخاص يتبادلون الحديث في مقهى «كومونا» في بشكيك، 5 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

بات وجه مساعد مدير الجمارك في قرغيزستان المتهم بالتهريب وتلقي الرشاوى يزين فناجين القهوة في مقهى كومونا في بشكيك، الذي نصب نفسه «مقهى مكافحة الفساد».

تنتشر صورة رايمبيك ماترايموف على ملصقات وحتى فوق مستخدمي المراحيض في المقهى، وفق «فرانس برس».

ويجد ماترايموف نفسه وسط اتهامات بالتهريب وتلقي الرشاوى، مما دفع المئات إلى النزول إلى الشارع في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في وسط آسيا بعدما غضب الكثير منهم إثر اغتيال المبلغ الرئيسي في هذه القضية في إسطنبول.

ويرى كثيرون أن الحركة المسماة «أوموت 2020» ومقرها في مقهى «كومونا» مؤشر إيجابي في بلد يشهد احتجاجات كبيرة للمعارضة مع انخراط متفرق للمجتمع المدني.

وقال عزمات أكينيف المحلل الاقتصادي خلال أمسية للشعر السياسي في مقهى «كومونا»: «هذا توجه جديد في ثقافتنا السياسية».

وأكد أكينيف: «نريد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فعلية (ضد الفساد)». وهو أمر يشدد عليه المتظاهرون الذين رفعوا بطاقات صفراء كتلك المستخدمة في كرة القدم خلال تحرك في 25 نوفمبر طبعت عليها صورة ماترايموف.

والكثير من السكان معتادون على الفساد في قرغيزستان ذات الغالبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، وهي ثاني أفقر جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا.

وأطيح برئيسين للبلاد في 2005 و2010 إثر احتجاجات مدفوعة جزئيا بالغضب من عمليات فساد ومحاباة الأقارب.

إلا أن نتائج تحقيق نشرت قبل فترة قصيرة من قبل ثلاث وسائل إعلام حول التهريب وغسل الأموال وفساد الجمارك في هذه الجمهورية، أقنع الكثيرين بأن النظام الذي أدى إلى الانتفاضتين السابقتين لا يزال قائما.

اغتيال المبلغ

ويتهم ماترايموف بالضلوع في عملية رشاوى وتهريب واسعة النطاق في هيئة الجمارك والمشاركة في صفقات أدت إلى إخراج مئات ملايين الدولارات من البلاد. وهو ينفي أن يكون ارتكب أيا من ذلك ولم توجه له أي تهمة.

واستدعت هيئة الأمن الوطني ماترايموف مرتين للاستجواب بناء على تحقيق صحفي أجراه الفرع القرغيزستاني من إذاعة «أوروبا الحرة»، «كلوب.قغ» ومنظمة «أورغنايزد كرايم أند كورابشن ريبورتينغ بروجيكت» ومقرها في الولايات المتحدة.

وأكد أنه سيقاضي الصحفيين المحليين الذين حققوا بشأن عائلته، فضلا عن النائبة السابقة شيرين أياتماتوفا التي أسست حركة «أوموت 2020» ومقهى «كومونا».

وقالت هذه الأخيرة إنها أرادت إنشاء مقر عام لمحاربة الفساد «حيث يشعر الناس أنهم في ديارهم». فتسود المقهى أجواء استرخاء مع مشروبات تحمل أسماء «لجنة انتخابية» و«لقاء مع الناخبين».

وما كان التحقيق الصحفي ليثير هذا التنديد الكبير لو لم يتعرض المبلغ الرئيسي في إطاره للاغتيال في العاشر من نوفمبر في إسطنبول.

ووفر إيركين سايمايتي وهو مواطن صيني من أصول إيغورية وثائق للصحفيين تظهر ملايين الدولارات التي هربت من البلاد لحساب عصابة من الإيغور ناشطة في تهريب المنتجات المقلدة. وأكد أنه سهل عمليات رشاوى لماترايموف ومسؤولين آخرين.

وغادر سامايتي من قرغيزستان العام 2017، وقال لصحفيين إنه يخشى على حياته وسبق له أن نجا من محاولة اغتيال في قرغيزستان.

واغتيل في حديقة فندق في وسط إسطنبول قبل أسبوعين من نشر التحقيق الصحفي. وقالت الشرطة التركية إنها أوقفت أربعة أشخاص على ارتباط بعملية إطلاق النار. وحتى الآن كانت ردة فعل الحكومة على التحقيق متفاوتة.