عمال يتحدون الصقيع استعدادا لأكبر مهرجان جليدي صيني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 02:32 مساء
عمال يخرجون مكعبا جليديا من نهر سونغهوا في مدينة هاربين الصينية، 12 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

يتقدم بضعة رجال عند الفجر نحو البحيرة المتجمدة بهدف سحب مكعبات جليدية ضخمة، ستستخدم كما في كل عام في أشهر مهرجان صيني للنحت على الجليد.

هذا المشهد يحصل في مدينة هاربين الكبيرة في شمال شرق الصين قرب الحدود الروسية، وسط صقيع قارس مع حرارة خارجية تبلغ 18 درجة مئوية دون الصفر، وفق «فرانس برس».

يبدأ ليو يانتاو ورفاقه الستة تقطيع سطح نهر سونغهوا الجليدي باستخدام مناشير دائرية، قبل فصل كتل الجليد من خلال ضربها بقضبان حديد كبيرة.

ويحصل أن يتعثر أحد هؤلاء إلى داخل المياه المتجمدة، غير أن هذه المجازفة تستحق العناء بنظرهم. فهم يكملون إيراداتهم من خلال سحب كتل الجليد التي ستتحول تماثيل ضخمة ليتمتع بمشاهدتها الزوار الذين يتوافدون بأعداد كبيرة تتخطى المليون سنويا إلى مهرجان هاربين للجليد.

ليو وفريقه هم من بين نحو مئة عامل سيسحبون هذه السنة ما لا يقل عن 170 ألف متر مكعب من الجليد، أي أكثر بأربع مرات من حجم قبة مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة.

وفي كل يوم، يسحب الرجال السبعة ألفي مكعب جليدي، في مهمة شاقة يمارسونها بلا توقف على مدى ثلاثة أسابيع من الفجر وحتى ما بعد الغروب.

هؤلاء القرويون الذين يزرعون الصويا خلال باقي أيام السنة، يتقاضون 2.5 يوان (0.35 دولار) عن كل مكعب جليدي بطول 1.6 متر وعرض 40 سنتيمترا وزنة 400 كيلوغرام.

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