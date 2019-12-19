بيان إطلاق الألعاب الأولمبية يباع بسعر قياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 11:31 صباحا
بيان الألعاب الأولمبية الحديثة لبيار دو كوبرتان معروضا في سانتشري سيتي في كالفورنيا (أ ف ب)

بيعت المخطوطة الأصلية لنص البيان الذي أعده بيار دو كوبرتان سنة 1892 لإطلاق الألعاب الأولمبية الحديثة، في مزاد علني نظمته دار «سوذبيز» في نيويورك بسعر 8.8 مليون دولار، مما يشكل سعرا قياسيا لقطعة مرتبطة بعالم الرياضة.

وحققت المخطوطة سعرا فاق تسع مرات تقريبا التقديرات العالية، أي مليون دولار خلال مزاد على كتب ومخطوطات، وفق «فرانس برس».

وكتبت الوثيقة باللغة الفرنسية وتقع في 14 صفحة، ويفصّل فيها البارون دو كوبرتان رؤيته لإعادة إطلاق الألعاب الأولمبية، التي عرفها العالم في زمن الإغريق لتصبح منافسة رياضية حديثة ودولية تحتفي بالتميز والروح الرياضية.

وهي النسخة الوحيدة المعروفة لهذا النص الذي كان أساسا لخطاب ألقاه في باريس في 25 نوفمبر 1892 لمناسبة الذكرى الخامسة لاتحاد الجمعيات الفرنسية للألعاب القوى.

واختفت الوثيقة على مدى عقود بعد وفاة دو كوبرتان العام 1937.

وفي مطلع التسعينات عثر فرنسوا دامات الشغوف ببيار دو كوبرتان على أثرها في سويسرا، حيث كان يحتفظ بها شخص في خزنة.

وتجاوز سعرها سعر قميص ارتداه لاعب البيسبول الأميركي بايب روث، الذي بلغ 5.6 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار «هانت أوكشنز» في يونيو الماضي.

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