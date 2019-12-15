سائقات مترو للمرة الأولى في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 11:05 صباحا
مشهد لمحطة القطارات سوكولنيكي في موسكو في 11 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

خلال العام المقبل، ستبدأ هيئة مترو الأنفاق في موسكو تدريب النساء على قيادة القطارات، وذلك عقب تعديلات في قانون العمل الروسي.

وقالت بلدية موسكو، في بيان، إن نظام المترو، الذي بني في الحقبة السوفياتية «شكل أول مجموعة من السائقات المتدربات»، وسيبدأن تدريباتهن في فبراير، وفق «فرانس برس».

وتاريخيًّا، كان سائقو المترو من الرجال حصرًا لأن هذا النشاط كان يعتبر من الوظائف الحكومية، التي تضر بصحة المرأة، إذ أن العمل يتطلب البقاء لساعات طويلة تحت الأرض.

لكن هذا التبرير تعرض لانتقادات كثيرة لأن إدارة المترو توظف نساء كعاملات نظافة وصرافات ومراقبات للسلالم المتحركة في ذلك المكان وبرواتب منخفضة.

وفي سبتمبر، خفض مرسوم صادر عن وزارة العمل الروسية عدد المهن الحصرية للذكور من 456 إلى نحو 100.

وكانت النساء تُمنَع من ممارسة وظائف كثيرة منها التعدين والأشغال المعدنية وقيادة الحافلات وإصلاح السيارات. وستفتح قائمة جديدة ستدخل حيز التنفيذ في العام 2021 مجالات عمل جديدة إضافية أمام النساء.

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