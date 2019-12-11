طفلة ترسل تهديدات بالقتل عبر «سناب شات»

أعلنت الشرطة الأميركية توقيف تلميذة في الثانية عشرة من عمرها، في فلوريدا، أرسلت تهديدات بقتل تلاميذ في مدرستها عبر خدمة «سناب شات».

ونشرت الفتاة التي لم يكشف عن هويتها رسالة، الجمعة، عبر هذه الشبكة الاجتماعية المحببة لدى المراهقين، ووضعت في الحبس على ذمة التحقيق مساء السبت، قبل أن تنقل إلى مركز للأحداث، على ما قال مكتب شريف منطقة بروارد.

وأوضحت السلطات المحلية في بيان: «شمل التهديد قائمة من الأشخاص ينبغي قتلهم مع أسماء تلاميذ من مدرسة فالكون كوف» في ويستون، وفق «فرانس برس».

وأضاف بيان الشرطة: «كذلك نشر تهديد آخر عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بعد ظهر الجمعة، جاء فيه أن التلاميذ ليسوا بأمان وأنهم سيقتلون الإثنين في 9 ديسمبر».

وتقع ويستون شمال ميامي وتبعد عشرات الكيلومترات فقط من باركلاند، حيث قتل شاب 17 شخصا في مدرسته الثانوية السابقة، عبر إطلاق النار عليهم في عيد الحب في العام 2018.

وتفيد السلطات أن ما نشرته الفتاة أبلغت به تلميذة أخرى وأحد والديها. وأقرت التلميذة بأنها كتبت الرسالة على ما أكدت مصادر الشرطة. وأوضح البيان: «تواجه تهمتين: تهديد خطي بالقتل، وبلاغ كاذب بشأن سلاح ناري».