جنوب أفريقية تتربع على عرش جمال الكون

الجنوب أفريقية زوزيبيني تونزي (وسط) بعد تتويجها ملكة لجمال الكون في 8 ديسمبر 2019 في أتلانتا في الولايات المتحدة (أ ف ب)

في ختام أمسية تمحورت كثيرا على حق المرأة في تقرير مصيرها، توجت زوزيبيني تونزي، مساء الأحد، في أتلانتا ملكة لجمال الكون.

وتفوقت ملكة جمال جنوب أفريقيا (26 عاما) في المرحلة النهائية على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك خلال المسابقة التي قدمها الأميركي ستيف هارفي، مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء، حسب «فرانس برس».

صفق الحضور للملكة بحرارة بعد كلمتها الأخيرة، وهو أمر مستحدث في المسابقة، أكدت فيها أنها ستبذل كل ما في وسعها لتشجيع الفتيات على الوثوق بأنفسهن.

وقالت الشابة السوداء «ترعرت في عالم لا يعتبر النساء مثلي مع نوع بشرتي ونوع شعري، أبدا جميلات. وأظن أن الوقت قد حان لتغيير ذلك اليوم» ما أثار تصفيقا حارا من الحضور.

وتقدمت صاحبة الشعر القصير على أكثر من 90 مرشحة أخرى للفوز باللقب الثامن والستين لملكة جمال الكون، ولتخلف كاتريونا غراي ملكة جمال الفلبين التي توجت على عرش الكون في 2018.

وكانت ملكتا جمال تايلاند باوينسودا سايتان-دروين، والفلبين غازيني غانادوس الأوفر حظا للفوز قبل بدء المسابقة، إلا أن لجنة التحكيم لم تخترهما ضمن الملكات العشر للتصفية ما قبل النهائية.

ولم تتأهل إلى المرحلة النهائية ملكة جمال بورما سوي زين هتيت، التي أثارت ضجة الأسبوع الماضي عندما كشفت عن مثليتها الجنسية لتصبح أول مشاركة مثلية علنا في مسابقة ملكة جمال الكون.

والمثلية الجنسية محظورة في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، وقد يفرض على المثليين عقوبة بالسجن مدى الحياة.

وفي العام 2018، ضمت المسابقة ملكة جمال إسبانيا انخيلا بونس التي كانت أول متحولة جنسيا تشارك في ملكة جمال الكون.