ترامب يدعو الأميركيين إلى الاهتمام بالسباكة

ترامب أثناء تجمع انتخابي في سانرايز في ولاية فلوريدا، 26 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

خلال اجتماع في البيت الأبيض، الجمعة، ناقش دونالد ترامب مشكلة السباكة في البيوت الأميركية، التي تتسبب باستهلاك كميات إضافية من المياه.

ودخل الرئيس الأميركي خلال هذا الاجتماع في تفاصيل هذه المشكلة، مشيرًا إلى الأهمية التي يوليها للقضية، حسب «فرانس برس».

وأوضح أن الحكومة «تنظر بكل جدية» في المشكلة الناتجة عن استهلاك المياه الكبير في حمامات الأميركيين.

ووجه الرئيس، الذي أمضى معظم حياته في صفقات عقارية وفي مجال البناء، جزءًا كبيرًا من ملاحظاته إلى كبار المسؤولين الحاضرين، ودعا رواد الأعمال إلى الاهتمام بمسائل السباكة.

وقال: «نفتح الصنبور ولا نحصل على مياه. يستحم الأميركيون بمياه ضغطها خفيف جدًّا». ورسم صورة غريبة بعض الشيء قائلاً: «الناس يقومون بتشغيل طرادة المياه 10 مرات و15 مرة بدلًا عن تشغيلها مرة واحدة».

وأضاف: «لا يمكنك غسل يديك بشكل جيد لأن المياه التي تخرج من الصنبور قليلة». ولفت إلى أنه أصدر تعليمات للسلطة البيئية الفدرالية بالتراخي في القواعد المتعلقة باستخدام المياه.

وقال: في حين أن المناطق الصحراوية قد تحتاج إلى سياسة لحفظ المياه «لكن ثمة عديد الولايات التي تملك وفرة في المياه حتى أن سكانها لا يعرفون ماذا يفعلون بها».