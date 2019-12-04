اتهام امرأة بقتل طفليها شنقا

اتهام امرأة أميركية بالقتل بعد العثور على طفليها مشنوقين (أ ف ب)

اتهمت امرأة أميركية بالقتل بعد العثور على طفليها مشنوقين في قبو منزلها في ولاية بنسلفانيا وفق المدّعين العامين.

وتزعم ليزا سنايدر (36 عامًا) أن ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات وابنتها البالغة من العمر أربع سنوات قد انتحرا لأن الصبي كان يتعرض للتنمر في المدرسة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال المدعي العام في مقاطعة بيركس جون آدامز للصحفيين الإثنين بعد فترة قصيرة من توقيف الأم «إنه حادث مروع ومأساوي»، ويأتي توقيف سنايدر بعد شهرين من العثور على كونر وبرينلي سنايدر متوفيين في بلدة ألباني الصغيرة على بعد حوالي مئة كيلومتر شمال فيلادلفيا.

وفي 23 سبتمبر، اتصلت سنايدر التي كانت تربي الطفلين لوحدها بخدمات الطوارئ وقالت إنها وجدتهما يتدليان من السقف، وعثرت خدمات الإسعاف على الطفلين معلقين برسن كلب مع كرسيين على جانب كل منهما، وحاولت إنعاشهما لكنهما توفيا بعد ثلاثة أيام.

وأخبرت سنايدر الشرطة بأن كونر كان يتعرض للتنمر في المدرسة «وكان يريد الموت»، وقال آدامز «على حد علمي، لا يقدم الأطفال الذين يبلغون من العمر ثماني سنوات على الانتحار لذلك كانت لدينا أسئلة».

وأضاف أن التحقيقات مع المدرسة والأقارب لم تظهر أي دليل على تعرض الولد للتنمر، وأوضح المدعي العام أن بحثا في هاتف سنايدر المحمول وجهاز الكمبيوتر كشف عن عمليات بحث تتعلق بالشنق والاختناق بأول أكسيد الكربون.

ولفت آدامز إلى أن الخدمات الاجتماعية حرمت سنايدر من حضانة الطفلين قبل بضع سنوات لكنها أعادتهما إليها في فبراير 2015، ووجه الاتهام إلى سنايدر بتهمتي قتل من الدرجة الأولى والتلاعب بالأدلة.