القبض على «ملك الكوكايين» في كولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 10:48 صباحا
المدعي العام الدومينيكي جان آلان رودريغيز خلال مؤتمر صحفي، 2 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

ألقي القبض في كولومبيا، الإثنين، على سيزار إميليو بيرالتا من الدومينيكان الملقب بـ«ملك الكوكايين»، الذي هرّب «أطنانا» من المخدرات من منطقة الكاريبي إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال المدعي العام الدومينيكي، جان آلان رودريغيز، خلال مؤتمر صحفي إن بيرالتا (44 عاما) والملقب أيضا بـ«الأبوسادور» قبض عليه في كارتاخينا في شمال كولومبيا، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن شبكة المهربين الذين عملوا مع بيرالتا، والتي وفق مكتب التحقيقات الفدرالي كان لها تداعيات في فنزويلا وبورتوريكو وكولومبيا «فككت بالكامل» خلال 60 عملية ألقي القبض، خلالها على 18 شخصا.

ووعد مكتب التحقيقات الفدرالي بمكافأة مقدارها 100 ألف دولار، لمن يقدم أي معلومات قد تؤدي إلى إلقاء القبض على سيزار إميليو بيرالتا.

وأوضح رودريغيز «نحن على اتصال بوزارة العدل الكولومبية لتنظيم عملية تسليمه سواء إلى الولايات المتحدة أو جمهورية الدومينيكان»، لافتة إلى أنه يفضل إرساله إلى أميركا.

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