توقيف رجل اتصل بخدمة العملاء 24 ألف مرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 02:37 مساء
منظر عام لمدينة طوكيو (أ ف ب)

أوقف متقاعد ياباني بعدما اتصل حوالى 24 ألف مرة خلال عامين برقم خدمة الزبائن لشركة الاتصالات التي يتعامل معها، بحجة أنها لم تحترم بنود العقد الموقع بينهما، بحسب الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وأوقف هذا الرجل البالغ 71 عاما رهن التحقيق الأسبوع الماضي بعدما أجرى أكثر من 400 اتصال خلال أسبوع برقم خدمة الزبائن في شركة «كاي دي دي أي» للاتصالات، على ما أوضح ناطق باسم شرطة طوكيو الثلاثاء، ووفقا لوكالة فرانس برس.

وأشار الناطق إلى أن الرجل «كان يريد أن يأتي إليه أحد موظفي شركة الاتصالات ليعتذر منه بسبب انتهاك بنود العقد، وهو كان يغلق الخط في أحيان كثيرة بعيد طلب الرقم».

وجرى توقيف الرجل بتهمة إعاقة انتظام عمل نشاط تجاري طبيعي، وفق الناطق، ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن هذه المضايقات الهاتفية استمرت لعامين، مع مجموع بلغ 24 ألف اتصال من أكشاك للاتصال الهاتفي، للتعبير عن انزعاجه وإهانة المتحدثين معه.

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