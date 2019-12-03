ملكة جمال أوكرانيا السابقة تقاضي مسابقة ملكة جمال العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 11:39 صباحا
ملكة جمال مكسيكو فانيسا بونس دي ليون (يمين)ومانوشي شيلار (يسار) في سانيا (أ ف ب)

أعلنت ملكة جمال أوكرانية سابقة، الإثنين، تؤكد أنها استُبعدت من مسابقة «ملكة جمال العالم» لأنها أم ومطلقة، أنها ستلاحق منظمي المسابقة الجمالية أمام محكمة في لندن بتهمة التمييز.

وأكدت فيرونيكا ديدوسينكو (24 عاما) عبر حسابها على إنستغرام «نطالب بتغيير القواعد»، وذلك إثر إطلاقها حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع وسم خاص يحمل عنوان «الحق في الأمومة»، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأشارت ديدوسينكو الفائزة بمسابقة ملكة جمال أوكرانيا 2018 والأم لطفل في الخامسة من العمر «سبب عدم السماح لي بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم بعد فوزي بلقب ملكة جمال أوكرانيا، هو أني كنت متزوجة في السابق ولدي طفل».

كذلك أشارت إلى أنه بحسب قانون بريطاني فإن «سياسة الاشتراك في مسابقة ملكة جمال العالم تنطوي على تمييز لأسباب كثيرة خصوصا لناحية الوضع الزوجي والحمل والأمومة»، وتلحظ قواعد المسابقة الجمالية العالمية ضرورة ألا تكون أي من المشتركات قد تزوجت أو أنجبت، وسُحب من فيرونيكا ديدوسينكو لقب ملكة جمال أوكرانيا للأسباب عينها.

وكتبت الشابة الأوكرانية عبر إنستغرام «لا أريد أن يعيدوا إلي التاج. أريد أن أرى مسابقة ملكة جمال العالم وباقي المنافسات الجمالية العالمية التي تبدو كأنها لا تزال في القرون الوسطى، ترفع القيود لكي تصبح قادرة على تمثيل جميع النساء بصورة حقيقية».

ولم يعلق منظمو مسابقة ملكة جمال العالم الإثنين على الموضوع، ومن المقرر إجراء الحفل النهائي للمسابقة في لندن في 14 ديسمبر الجاري.

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