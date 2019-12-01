نقل خمسة نمور أنقذت من الموت إلى إسبانيا

نمر ضبط عند الحدود البولندية-البيلاروسية في حظيرته الموقتة في حديقة بوزنان للحيوانات في بولندا، 6 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

نقلت خمسة من النمور التسعة التي أفلتت من الموت إثر عملية نقل بظروف صعبة في شاحنة إيطالية علقت عند الحدود البولندية - البيلاروسية، مساء السبت إلى إسبانيا بحسب ما أعلنت حديقة حيوانات بوزنان في غرب بولندا التي استضافت هذه الحيوانات وعالجتها.

النمور كانت موجهة إلى حديقة حيوانات في روسيا وأنقذت في أكتوبر في بولندا بعدما كانت موجودة في شاحنة إيطالية عالقة عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، وفق «فرانس برس».

وقالت المتحدثة باسم الحديقة البولندية، مالغوجاتا تشوديلا «النمور نقلت ونحن سعداء لمعرفة أنها ستصل إلى وجهتها في غضون 24 إلى 30 ساعة».

وستصل هذه الحيوانات الخمسة إلى مركز «بريمادوموس» للحيوانات البرية في مقاطعة أليكانتي جنوب شرق إسبانيا الذي تديره منظمة «إيه إيه بي» الهولندية المشرفة على عملية النقل.

وقبيل نقلها حصل بعض التوتر، إذ إن نمرين من الخمسة لم يخلدا إلى النوم رغم المنومات التي أعطيت لهما.

وأوضحت الناطقة أن الشاحنة التي تقل الحيوانات مدفأة وثمة فسحة كافية للنمور لتغيير وضعيتها.

في نهاية أكتوبر، كان مقررا نقل عشرة نمور من إيطاليا إلى داغستان في روسيا، لكن بعد رحلة استمرت أربعة أيام أوقفت الشاحنة التي كانت تقلها عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا مع اعتبار سلطات هذا البلد أن الوثائق المقدمة من السائقين غير كافية للسماح للشاحنة بإكمال طريقها.

وخلال هذا التوقف لأربعة أيام عند الحدود، نفق أحد النمور. وفي نهاية أكتوبر، تولت حدائق حيوانات بولندية الاهتمام بالنمور التي أرسل سبعة منها إلى حديقة بوزنان حيث تمت تغذيتها والاعتناء بها على يد خبراء ما أدى إلى تعافيها تدريجيا.

ووجهت النيابة العامة البولندية اتهاما للطبيب البيطري في معبر كوروشتشين الحدودي بالإخلال بواجباته بالتحقق من الظروف التي تسافر فيها النمور.

وفي وقت سابق، وجه اتهام للسائقين الإيطاليين والمنظم الروسي لعملية النقل بتهمة إساءة معاملة الحيوانات.